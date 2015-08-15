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Tabut açıldığında eşinin cesedini teşhis edemeyince cenaze töreni iptal edildi

'Kimlik tespiti ve otopsi yapıldıktan sonra ceset Cevdet Emir Şaşmaz'a ait ise cenaze tarihi bildirilecektir'

15 Ağustos 2015 13:51

Bu Tarz Benim yarışmacısı Nazlı Hamarat, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da öldürülen eşi Emir Şaşmaz'ın İstanbul'a getirilen cesedini teşhis edemedi.

Cenaze bugün görevlilerin ve aile yakınlarının nezaretinde uçaktan alınarak gerekli işlemler için Soğanlık Mezarlığı'na götürüldü. Ancak, tabut açıldığında Nazlı Hamarat büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hürriyet'in haberine göre, eşini teşhis edemeyen Hamarat , törenin iptal edildiğini duyurdu.

Nazlı Hamarat'ın açıklaması şöyle: 

"Cenazemiz bugün iptal edilmiştir. Nedeni ise tabut açıldığında cesedin kimlik tespitini yapamamamdır. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Adli Tıp Kurumu'nda kimlik tespiti ve otopsi yapıldıktan sonra ceset Cevdet Emir Şaşmaz'a ait ise cenaze tarihi size bildirilecektir."

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