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TABURCU OLDULAR, KAZA GEÇİRDİLER BİSMİL (A.A)

10 Eylül 2010 23:10

-TABURCU OLDULAR, KAZA GEÇİRDİLER BİSMİL (A.A) - 10.09.2010 - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bismil-Diyarbakır karayolunun 12. kilometresinde, Bismil Belediyesi Encümeni Fethi Gürbüz'ün kullandığı 21 AH 796 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Recai Bayram'ın kullandığı 34 EC 4897 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada, encümen Hidayet Kurt öldü. Sürücü Gürbüz ile belediye encümenleri Cesim Baran, Mehmet Onat, Hadi Çelik ile Abdülkerim Akıllı, Resul Ezen, Ali Kurt, Yasin Ezen, Yusuf Kurt, Nurullah Teko, Hatice Teko ve Bünyamin Kılıç yaralandı. Yaralılar, Diyarbakır ve Bismil'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu arada 4 gün önce Bismil'de meydana gelen kavgada yaralanan encümenlerden Çelik ve Baran'ın Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tamamlanan tedavilerinin ardından ilçeye gittikleri öğrenildi.

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