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Yaşam

Taburcu edildikten 1 hafta sonra öldü

16 Ekim 2009 20:38

Tokat'ta yattığı ranzadan düşen 14 yaşındaki halterci, tedavisinin ardından taburcu edildikten 1 hafta sonra yaşamını yitirdi.

AA muhabirin aldığı bilgiye göre, kent merkezi Uzunburun mevkisindeki Güreş Eğitim Merkezinde kalan Tokat Gençlik Spor Kulübü Halter Takımı sporcusu Cafer Tok (14), 9 Ekim Cuma günü merkezde kaldığı iki katlı ranzanın üst katından uyuduğu sırada düştü.

Görevliler tarafından Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesine kaldırılan Tok, burada yapılan muayene ve tetkiklerden sonra taburcu edildi. Taburcu edildikten sonra tekrar rahatsızlanan genç sporcu 3-4 kez daha aynı hastaneye kontrole gitti.

Arkadaşlarına, rüyasında bir aracın kendisine çarptığını gördüğünü ve bu sırada düştüğünü söyleyen Cafer Tok, 2 gün önce akşam saatlerinde tekrar rahatsızlanınca görevliler tarafından Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tok, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Tok'un cenazesi, ailenin yaşadığı merkeze bağlı Çat beldesinde toprağa verildi. Genç sporcunun gizli beyin kanamasından öldüğü belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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