Tabloyu karalayan ziyaretçiye 2 yıl hapis

Mark Rothko’nun Londra Tate Modern Sanatlar Müzesi’nde sergilenen tablosunu karalayan ziyaretçi 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

26 yaşındaki Polonya vatandaşı Vladimir Umanets, 7 Ekim'deki saldırısında kasıtlı şekilde Amerikalı sanatçı Mark Rothko'nun tablosunun tahrifine neden olmuştu.

Umanets, 8 bin Sterlin değerindeki tabloda suç teşkil edecek şekilde hasara yol açtığını daha önce kabul etmişti. Tate yetkilileri “Black on Maroon“ adlı tablonun restorasyonunun 200 bin sterline mal olacağını ve 20 ayda tamamlanacağını bildirdi.

Yargıç mahkemede, Umanets'in bir sanatçı olduğu ve yaptığı şeyle eserin değerini artırdığı iddilarını reddetti. Umanets, tablonun üzerine siyah fırçayla “Vladimir Umanets, yellowizmin gizli parçası“ yazmıştı. “Not art or anti-art“ sloganını taşıyan bir sanat hareketi olan yellowizm hakkında yargıç, bir sanat eserinin tahrif edilmesinin hiçbir şekilde kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

Rothko, tabloyu 1970 yılında ölmeden önce müzeye bağışlamıştı. (Deutsche Welle Türkçe)