Tabloyu 1987'de 25 bin TL'ye sattım

Ressam Burhan Doğançay, 2 milyon 200 bin TL’ye alıcı bulan “Mavi Senfoni” adlı tablosunu 1987 yılında Duran Ofset’in sahibi Oktay Duran’a 25 bin TL’ye sattığını açıkladı.

Eserleri dünyanın 64 müzesinde yer alan ressam Burhan Doğançay’ın başyapıtı “Mavi Senfoni”, Antik A.Ş. tarafından düzenlenen “Çağdaş Sanat Eserleri“ Müzayedesi’nde, 2 milyon 200 bin TL’ye satıldı. Türkiye’de ilk defa yaşayan bir sanatçının tablosu bu kadar yüksek fiyata alıcı buldu. 2 milyon 200 bin TL’nin abartı bir rakam olmadığını söyleyen Doğançay, Mavi Senfoni’nin öyküsünü anlattı.



- Mavi Senfoni 3 çağın karışımı olarak ortaya çıktı. Tarihimizin en şaşalı dönemi Kanuni Devri ve yine Osmanlı devrinin en şahane eserlerini yapan Mimar Sinan, camiler arasında içi en güzel olan Sultanahmet’in içi. O caminin içine girdiğim zaman mavinin tonlarından dolayı hayranlık duyarım bana huzur veriyor. Mavi Senfoni bu en güzel, ihtişamlı üç çağın karışımıdır. Bu resmi kafamda 3 yılda oluşturdum. Koşarken, kahve içerken, yatarken bile düşündüm ve resmi önce kafamda bitirdim. Tuvalin karşısına geçtiğim zaman otomatik bir robot gibi yaptım. Kolay değil çok zor bir resim oldu. 87 yılında bu resmi 3 ayda tamamladım.



- Bu tabloyu 87’de 25 bin TL’ye bir Türk’e (Oktay Duran) sattım. Kiramı ödeyemediğim, ekmeğimi alamadığım günlerde ya da cebimde metroya binmek için 15 cent’im olmadığı zamanlarda New York’da 100 dolara sattığım resimlerim de oldu. Buraya Everest dersek ben buraya tırnaklarımla kazıyarak geldim, helikopterle gelmedim. Bu yaşıma kadar ilk defa medyanın bu kadar yoğun ilgisiyle karşılaşıyorum.



- İyi sanatçının iyi resmi şarap gibidir, yıllandıkça değerlenir. 2 yıl sonra bu resim 10 milyon TL de edebilir. Resmim 2 milyona gitti diye ’vayy’ diyenler var. Halbuki Andy Varhol’ın resmi 43 milyon dolara gitti. İran, Mısır bile bizi resimde geçti. Dünkü müzayede bizim için son vagondu, kaçabilirdi ama kaçmadı. Resmimi alanların ismi altın harflerle yazılmalı, alnından öpülmeli.