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Kültür-Sanat

Tabloya şeytan diye saldırdı

National Gallery müzesinde Fransız ressam Paul Gauguin'e ait bir tablo, ziyaretçi bir kadının saldırısına uğradı.

05 Nisan 2011 03:00

T24- ABD'nin başkenti Washington'daki National Gallery müzesinde Fransız ressam Paul Gauguin'e ait bir tablo, ziyaretçi bir kadının saldırısına uğradı.




Gauguin'in ''şeytan'' olduğunu söyleyen Susan Burns adlı kadın tablonun üzerine vurarak duvardan indirmeye çalıştı.

Güvenlik görevlilerinin araya girmesi ardından polise teslim edilen kadının akli melekeleri gözden geçiriliyor.

Associated Press ajansının aktardığına göre Susan Burns, polisin sorularını yanıtlarken, tablonun yakılması gerektiğini savundu.

Müze yetkilileri, İki Tahitili Kadın adlı eserin kanvasının plastik camla kaplı olduğunu ve bu nedenle zarara uğramadığını söylüyor.

94cm'ye 75cm boyutlarındaki yağlı boya tablo, Gauguin tarafından 1899'da resmedilmişti.

Müze yöneticileri, tablonun Tahiti'yi güzel ve esrarlı kadınlarla dolu bir cennet olarak tasavvur eden Gauguin'in düş dünyasını çok iyi yansıttığını söylüyor.

National Gallery sözcüsü Deborah Ziska, 1970'lerden bu yana ilk defa müzedeki bir eserin saldırıya uğradığını açıkladı.

O yıllarda müzeye giren bir adam, elindeki keskin bir aletle, Renoir ve Matisse'in tabloları dahil toplam 25 eserin yüzeyine hasar vermişti.

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