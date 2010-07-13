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Kültür-Sanat

Tablosu 100 yıl sonra bulundu

Alman dışavurumcu ressam Ernst Ludwig Kirchner'in hiçbir envanterde, hiçbir arşivde yer almayan bir tablosu Frankfurt'ta bir müzenin deposunda bulundu.

13 Temmuz 2010 03:00

T24- Alman dışavurumcu ressam Ernst Ludwig Kirchner'in hiçbir envanterde, hiçbir arşivde yer almayan bir tablosu Frankfurt'ta bir müzenin deposunda bulundu.


Stadel müzesinin sözcüsü Axel Braun, 1910 tarihli olduğu sanılan tablonun nereden geldiğini ve sahibinin kim olduğunu bilmediklerini, eserin arşivlerinde, hiçbir belgede, ressamın notları ve yazışmalarında belirtilmediğini açıkladı.


Radikal gazetesinde yer alan habere göre, 1938’de 58 yaşında ölen ressamın eserinin özgün olduğuna şüphe bulunmadığı, uluslararası uzmanların da hemfikir olduğu belirtildi.


Braun, değeri dört milyon avro olarak tahmin edilen tablonun şu an için sergilenecek durumda olmadığını, eseri gerekli bakım yapıldıktan sonra 2011’de sergilemeyi düşündüklerini kaydetti.

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