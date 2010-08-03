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Kültür-Sanat

Tablolarını göğüsleriyle çiziyor

Rus sanatçı Viktoria, tablolarını yaratırken ellerini değil, göğüslerini kullanıyor

03 Ağustos 2010 03:00

T24- Rus sanatçı Viktoria, tablolarını yaratırken ellerini değil, göğüslerini kullanıyor


Rus sanatçı Viktoria, eserlerini yaratırken alışılmadık bir yöntem kullanıyor.

Fırça yerine göğüslerini boyaya batıran Viktoria, daha sonra tuvalin üzerinde göğüslerini gezdirerek eserlerini meydana getiriyor.

St. Petersburg'da yaşayan Viktoria, göğüslerini yağlı boya ve su boyasına batırarak tuvali kullanma fikrinin bir yıl kadar önce rüyasında aklına geldiğini söylüyor.

Kullandığı yöntemle ortaya çıkan çiçeği hatırlatan desenler şimdiden yerel sanat uzmanlarından övgü almış durumda.

Viktoria, "Göğüslerimle çizerken, ellerimle çizdiğimden daha dikkatli olmalıyım, zira çizimlere zarar vermemek çok zor." diyerek çalışmalarını anlatıyor.


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