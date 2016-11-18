Durdurulamayan dolar kuru en çok elektronik sektörünü vurdu. Yılbaşı gelmeden tablet ve telefonlara yüzde 10 zam geliyor.

Doların 3.40'ı aşarak Türk Lirası karşısında tarihin en büyük rekorunu kırması teknoloji pazarına darbe vurdu.

Akıllı telefon, tablet, TV, bilgisayar, akıllı saat gibi cihazların büyük kısmı yurtdışından geldiği için stoklara bağlı olarak kampanyalarını yavaşlatan teknoloji perakendecileri, yılbaşı dönemlerinde yüzde 10'luk zammın kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

Telaş başladı

Posta'dan Murat Gülderen'in haberine göre akıllı telefon ve bilgisayar üreticisi CasperPazarlama Direktörü Feray Karaman, "Normal şartlarda yılbaşına yaklaşan bu dönemlerde kampanyalar artar.

Ancak şu an fırsatların durma noktasına geldiğini görüyoruz. Stoklar bitiyor. Şu an tüketiciye yansımadı ancak ürün çeşidine göre yüzde 5-10 arasında zam kapıda. 2000 TL'lik cihaz 2200 TLolacak. RAM ve panel fiyatları da arttı" dedi.

Her şey döviz

Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen de kurların bu şekilde yükselmeye devam etmesi halinde fiyatların tüketiciye kesin olarak yansıyacağına dikkat çekti. Tansu Yeğen, "Girdiler döviz üzerinden. Kur şu an durmuş değil. Bizler de beklemedeyiz. Stoklar genelde 4-5 haftalık oluyor.

Kur böyle devam ederse zamlı fiyatlar yılbaşını beklemez. Artış yüzde 5-10 aralığında olur" diye konuştu.

Toplu alım avantajı

Media Markt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım ise satın almaları toplu olarak yaptıklarından kur artışının kısa vadede kendilerini etkilemediğini ifade etti. Gökyıldırım, "Stoklarla çalışıyoruz. Tüketiciye-yansıyan bir zam henüz olmadı. Kur artışını izliyoruz. Yılbaşında değişiklik, olabilir" dedi.

Psikolojik etki var

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan kurdaki artışı kısa vadede tüketicilere yansıtmadıklarını belirterek, "Alımlarımızı TL olarak yapıyoruz. Kurdaki artış ve dalgalanma devam ettiğinde, ürün gruplarına göre farklı oranlarda fiyat artışı olabiliyor. Döviz artışı tüketiciyi de psikolojik olarak etkiliyor" dedi.

Böyle durumlarda tüketicinin alım kararlarını erteleme yoluna gidebildiklerine de vurgu yapan Bülent Gürcan şunları söyledi:

"Şu anda perakende sektörü canlı. Yeni yıla girerken teknolojiler de yenileniyor. İlk etapta olumsuz etki sınırlı da kalsa, dalgalanma süreklilik kazanırsa bu etkinin artacağını öngörüyoruz."