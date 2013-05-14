T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Tablet ve akıllı telefonlara vergi getirilecek

İnternet ortamında yasa dışı korsan kayıtlardan doğan kaybı karşılamak için tablet ve akıllı cep telefonlarına ilave vergi getirmeye hazırlanılıyor

14 Mayıs 2013 14:29

Fransa’da sanat dünyasının korsan kayıtlardan kaybını karşılamak için tablet ve akıllı telefonlara vergi getirilmesi planlanıyor.

Özellikle sinema ve müzik dünyasının internet ortamında yasa dışı korsan kayıtlardan doğan kaybını telafi etmek için Fransa, tablet ve akıllı cep telefonlarına ilave vergi getirmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı François Hollande’a sunulan raporda, Fransız kültür dünyasının yasa dışı kayıtlar yüzünden yaşadığı mağduriyetin tablet bilgisayar ve akıllı telefonlara getirilecek ilave vergilerle karşılanabileceği ifade edildi.

zeta.com'un haberine göre, Kültür Bakanı Aurelie Flippetti, kültür dünyasındaki ürünlerin yıllık cirosunun, gayri safi milli hasılaya oranının yüzde 3’ü teşkil ettiğini belirterek, bu sektörün korunması ve gelişmesi için gerekli bütün tedbirleri almak konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Muhalefetteki Halk Hareketi Birliği (UMP) yönetimi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada iktidarı, 'önüne çıkan sorun karşısında ilave vergi getirmekten başka çözüm bulamadığı' gerekçesiyle eleştirdi.

ETİKETLER

tabletakıllı telefonvergikorsan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24