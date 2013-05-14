Tablet ve akıllı telefonlara vergi getirilecek

Fransa’da sanat dünyasının korsan kayıtlardan kaybını karşılamak için tablet ve akıllı telefonlara vergi getirilmesi planlanıyor.

Özellikle sinema ve müzik dünyasının internet ortamında yasa dışı korsan kayıtlardan doğan kaybını telafi etmek için Fransa, tablet ve akıllı cep telefonlarına ilave vergi getirmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı François Hollande’a sunulan raporda, Fransız kültür dünyasının yasa dışı kayıtlar yüzünden yaşadığı mağduriyetin tablet bilgisayar ve akıllı telefonlara getirilecek ilave vergilerle karşılanabileceği ifade edildi.

zeta.com'un haberine göre, Kültür Bakanı Aurelie Flippetti, kültür dünyasındaki ürünlerin yıllık cirosunun, gayri safi milli hasılaya oranının yüzde 3’ü teşkil ettiğini belirterek, bu sektörün korunması ve gelişmesi için gerekli bütün tedbirleri almak konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Muhalefetteki Halk Hareketi Birliği (UMP) yönetimi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada iktidarı, 'önüne çıkan sorun karşısında ilave vergi getirmekten başka çözüm bulamadığı' gerekçesiyle eleştirdi.