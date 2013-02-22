Tablet satışlarında rekor artış

International Data Corporation (IDC) şirketinin yaptığıaraştırmaya göre, 2011'de 72 milyon adet olan tablet bilgisayar satışları, 2012'de yüzde 78,4'lük artışla 128 milyon adete yükseldi. Şirket, yaşanan artışla ortalama tablet fiyatının da yüzde 15 gerileyerek 461 dolara düştüğünü vurguladı.

Araştırma, tablet sektöründe yaşanan bu ciddi artışa rağmen, tabletlerin, yüzde 60'ını akıllı telefonların oluşturduğu internete bağlanan elektronik cihazlar pazarında sadece yüzde 10,7'yi temsil ettiğinin altını çizdi.

Öte yandan, masaüstü ve dizüstü bilgisayarların 2012'de 1,2 milyar adet satılarak söz konusu pazarın yüzde 29,1'ini oluşturduğu bildirildi.