Tablet kanser yapar mı?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “her öğrenciye tablet” sloganıyla uygulamaya koyduğu 'Fatih Projesi' için uzmanlardan önemli bir uyarı geldi.

Sınıflarda elektromanyetik kirlilik olacağına dikkat çeken uzmanlar önlem alınmazsa birkaç yılda çocuklarda kansere yakalanma oranının artacağını belirtti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yakup Canıtez ile Prof. Dr. Osman Çerezci, projenin eğitime büyük katkı sağlayacağının altını çizerken “Ancak tabletli eğitim çocuklarda kanser riskini büyük oranda artıracak” dedi.



‘Bağlantı kablolu olmalı’



Tehlikenin öğrencilerin internete kablosuz yolla bağlanmasından kaynaklanacağını öne süren Canıtez şunları söyledi: “Aynı anda 20 öğrencinin kablosuz yolla internete girmesi lösemi başta olmak üzere diğer kanserleri tetikleyecek. Önlem alınmazsa birkaç yılda çocuklarda kansere yakalanma oranı artacak. Mevcut koşullarda 100 çocuktan 1’inde kanser görülüyorsa, kablosuz internetin kullanılacağı sınıflarda risk artar ve 100 çocuktan yaklaşık 6’sında kanser meydana gelir.” Canıtez, kablosuz internetin yaydığı elektromanyetik alanın sadece kansere yol açmayacağını, çocuklarda dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu ve şiddetli baş ağrısına da neden olacağını savundu. Prof. Dr. Çerezci ise “Bağlantı kesinlikle kablolu kurulmalı. Her sıraya bir kablo çekilirse zararı olmaz. Okullar başlamadan önlem alınmalı” tavsiyesinde bulundu.



‘Yurtdışında yasaklandı’



CANITEZ ve Çerezci, Hollanda ve Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde okullarda benzer yapıdaki kablosuz internet kullanımının yasaklanmaya başladığını vurguladı. Akademisyenler, 6 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi’nin, cep telefonları ve bilgisayarlarda kullanılan kablosuz internet bağlantısının insan sağlığı için risk oluşturabileceği ve okullarda kullanımının yasaklanması gerektiği görüşüne vardığını belirtti.



‘Davranış bozukluğuna yol açıyor’



DSÖ Elektromanyetik Alanlar Uluslararası Danışma Komitesi Türkiye Üyesi Prof. Dr. Nesrin Seyhan ‘Elektromanyetik Kirlilik’ adlı makalesinde aynı tehlikeye değindi: “Elektromanyetik alanlara uzun süre maruz kalmanın hücre bölünmesi, üremede azalma, davranış bozukluğu, kan basıncının artması ve kanser oluşumunda etkili olduğu gözlemlenmiştir.”



Uzmanlar ne diyor?



Hülya Ünver-LÖSEV Genel Koordinatörü: Akademisyenlerin bu konudaki endişelerine kulak verilmeli. Çocuklar elektromanyetik alanın yoğun yaşandığı yerlerde bulunmamalı. Bu sistem dünyada nasıl yapılıyor bunları sorgulamalıyız.

Sağlık Bakanlığı eski Kanserle Savaş Daire Başkanı ve Hacettepe Üni. Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer: Bilimsel araştırmalar, henüz kablosuz internetin kansere yol açtığı yönünde tam bir bulguya sahip değil. Tabletler, kendi içlerinde bir bağlantı kurularak kullanılacak. Bir küme içinde birbirlerine bağlanacaklar. Dolayısıyla dışarıyla elektromanyetik iletişimi olmayacağı için çocuklara bir zarar vermeyecektir.