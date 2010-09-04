Tablet bilgisayarlar yazılı basını zorluyor

T24 - Tablet bilgisayarlarla medya tüketiminde önü açılan yeni dönem, gazete ve dergileri yeni tehditlerin yanı sıra fırsatlarla karşı karşıya bırakıyor.



Apple firmasının iPad denilen yeni tablet bilgisayarları gazeteleri yeni bir rekabete sürüklüyor. Gazetelerin tablet bilgisayarlarda dijital gazete uygulamaları basılı gazetelerin bu alanda da varlık göstermelerini gerekli kılıyor. Bu dönüşüm, gazeteleri yeni teknolojilere uyum sağlamayı zorunlu kılıyor.Deutsche Welle’den Karl Harenbrock'un haberi şöyle:





Kıstas kaliteli gazetecilik



Augsburger Allgemeine Zeitung gazetesi, güney Almanya’da yayımlanan bölgesel büyük gazetelerden biri. Gazetenin genel yayın yönetmeni Markus Günther yeni rekabete ilişkin şunları söylüyor:



“Bizim de internetteki AusgburgerAllgemeine.de adresimiz sürekli gelişme gösteriyor. Sanıyorum gelişme devam edecek. Bu iyi bir durum; ama internette de gerçek gazetecilik kalitesini tutturabilmek için gerekli olan yeni reklam kaynaklarından yoksunuz.”



Almanya’da gazete yayınevleri internetin ciddi rekabeti ile karşı karşıya. Archibald Horlit, Almanya’daki en büyük Apple ürünleri dağıtımcısı. Şu anda en çok sattığı ise tablet bilgisayarlar. Apps kısa adıyla bilinen içerikler dijital ortamda, elektronik olarak hazırlanıyor. Artık kağıt devrinin kapandığı belirtiliyor. Archibald Horlitz’e kulak veriyoruz:



“Son aylarda çok sayıda gazete yönetimi ile birçok görüşme yaptım ve gazete yönetimlerinin endişeli hatta panik halinde olduğunu gördüm. Ama bazı aydın düşünceli gazete sahipleri, ‘böyle bir teknolojinin piyasaya çıkması fevkalade, bu bizim branş için de önemli bir fırsat’ diye konuştular.”





Her mecrada üretim



Augsburger Allgemeine Zeitung gazetesi yönetimi de durumu böyle görüyor. Redaksiyondaki yazılı basın ve online gazetecileri elbirliği içinde çalışıyorlar. Henüz mobil bilgisayarlar için Apps’ler sunulmuyor. Ancak ihtiyaç artarsa bu tür içeriklerin de üretilebileceği belirtiliyor. Teknik olanaklar zaten var. Yayınevinin televizyon ve video üretim üniteleri de bulunuyor. Öte yandan internet kullanıcılarının eğilimi hareketli görüntülerden yana. Yazılı basın birliğinden Edgar Benkler buna rağmen şunları söylüyor:



“Ben, belki de gelenekçi biri olduğum için, kitlelere haber sevk etmede kağıdın ömrünün, internetteki veya dijital cephedeki uzmanların öngördüğünden daha uzun ömürlü olacağına inanıyorum.”





