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BBC Türkçe

Tablet bilgisayarlar gençlerin 'becerilerini geliştiriyor'

Tablet bilgisayarların okullarda düzenli bir şekilde kullanılmasının gençlerin dilbilgisi, matematik ve iletişim becerilerini geliştirdiği belirtildi.

29 Nisan 2018 20:30

Kuzey İrlanda'da yapılan bir araştırmaya göre, tablet bilgisayarların okullarda düzenli bir şekilde kullanılmasıi gençlerin dilbilgisi, matematik ve iletişim becerilerini geliştiriyor.

İki yıl süren araştırma, Belfast kentindeki 650 anaokul ve ilkokul öğrencisinin katılımıyla yapıldı.

Öğrencilere önce tablet bilgisayarlar dağıtıldı, ardından iki yıl süresince öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin tabletleri nasıl kullandıkları gözlemlendi.

Araştırmanın bulguları arasında şunlar yer alıyor:

Araştırmaya katılan öğretmenlerde Hannah Maxwell, "Kağıt ve kalemin yerini iPad ile değiştirmiyoruz. Tüm mesele iPad kullanımıyla eski metodları kullanmak arasında denge sağlamak" diyor.

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