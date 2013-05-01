Tablet bilgisayarlar 5 yıl sonra kullanılmayacak

BlackBerry, akıllı telefon sektöründe yeniden ilk üçe girmek için Z10 ve Q10 modelleriyle iyi bir geri dönüş yaptı.

Blackberry'nin CEO'su Heins, ABD’nin California eyaletindeki Milken Enstitisü’nde yaptığı konuşmada, 'Bana kalırsa beş yıl sonra bir tablet bilgisayar sahibi olmak anlam taşımayacak. İş alanınızda büyük ekran olmasını bekleyebilirsiniz ama tablet gibi bir cihaz kullanılacağını sanmam. Tabletler iyi bir iş modeli değil' ifadesini kullandı.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, Heins, PC satışlarının azaldığı ve neredeyse tablet bilgisayar satışlarının altında kaldığı bir dönemde yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Küresel tablet piyasasının lideri Apple, sadece 2012’nin son mali döneminde 20 milyon iPad sattı. PlayBook tableti ile geçmişte kötü denmeyecek bir başarı yakalayan BlackBerry ise 2013’ün ilk döneminde 370 bin tablet sattı.

Heins, Ocak ayında Z10 ev Q10’un tanıtımında yaptığı açıklamada, ‘donanım ve yazılım uyumunu sağladıkları takdirde yeni bir tablet sunabileceklerini’ ifade etti.