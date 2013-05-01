T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Tablet bilgisayarlar 5 yıl sonra kullanılmayacak

'Tabletler iyi bir iş modeli değil'

01 Mayıs 2013 23:42

 

BlackBerry, akıllı telefon sektöründe yeniden ilk üçe girmek için Z10 ve Q10 modelleriyle iyi bir geri dönüş yaptı.
 
Blackberry'nin CEO'su Heins, ABD’nin California eyaletindeki Milken Enstitisü’nde yaptığı konuşmada, 'Bana kalırsa beş yıl sonra bir tablet bilgisayar sahibi olmak anlam taşımayacak. İş alanınızda büyük ekran olmasını bekleyebilirsiniz ama tablet gibi bir cihaz kullanılacağını sanmam. Tabletler iyi bir iş modeli değil' ifadesini kullandı.
 
ntvmsnbc.com'un haberine göre, Heins, PC satışlarının azaldığı ve neredeyse tablet bilgisayar satışlarının altında kaldığı bir dönemde yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Küresel tablet piyasasının lideri Apple, sadece 2012’nin son mali döneminde 20 milyon iPad sattı. PlayBook tableti ile geçmişte kötü denmeyecek bir başarı yakalayan BlackBerry ise 2013’ün ilk döneminde 370 bin tablet sattı.
 
Heins, Ocak ayında Z10 ev Q10’un tanıtımında yaptığı açıklamada, ‘donanım ve yazılım uyumunu sağladıkları takdirde yeni bir tablet sunabileceklerini’ ifade etti.

ETİKETLER

blackberryappletablet bilgisayar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24