Tabip Odası'nda bonzai filmi: Nasıl bağımlılık yapıyor, ne etkiler bırakıyor?

Çanakkale Tabip Odası, bonzai tehdidine dikkat çekmek amacıyla “Bir Tutam Zehir” adlı kısa film çekti. Gençlere ve ailelere etkili bilgi vermeyi hedefleyen filmde bonzainin ne olduğu ve etkileri “bağımlı”ların ve doktorların ağzından anlatılıyor.

Çanakkale Belediyesi, Kepez İlçe Belediyesi ve Çanakkale 1915 Ruhu Gençlik Derneği'nin katkılarıyla Çanakkale Tabip Odası, son günlerde yaşattığı ölümlerle adını duyuran bonzai adlı uyuşturucu maddeye dikkat çekmek için uyarıcı özellikli tanıtım filmi çekti. Yönetmenliğini Ercan Özkan'ın yaptığı 5 dakikalık kısa filmde, bonzainin zararları anlatıldı.

Amaç doğru bilgiyi paylaşmak

Kullanıcıların bonzainin değişik bitkilerden elde edildiğini ve doğal bir madde olduğu şeklinde yanlış bir bilgiye inandıklarını kaydeden Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Hülya Görgün, bu filmle amaçlarının daha fazla kişiye ulaşarak doğru bilgiyi paylaşmak olduğunu söyledi. Ülkede 2009 yılından itibaren büyük kentlerde görülmeye başlayan bonzai kullanımının hızla artarak, 18-30 yaşlar arasında olan kullanım yaşının şuan itibariyle 13-14 yaş grubuna kadar düştüğünü kaydetti.

Bağımlığa giden süreci anlattı

Madde kullanımında arkadaş ortamının etkisine değinen Görgün, "Ergenlerin madde kullanımı daha çok bir arada gerçekleştirdikleri bir davranıştır. Bu sadece kültürel olarak şekillenen veya sosyal olarak kontrol edilen bir davranış değil neredeyse tamamen bir grup davranışı olarak ortaya çıkar. Akran etkisi tüm maddelerin kullanımında olduğu gibi bonzai kullanımında da önemli bir etkiye sahiptir. Gençlerin maddeyi ilk kez denemesi sıklıkla merak etme, 'hayır' diyememe, arkadaş grubu içinde kabul görme ve en önemlisi zararları ve etkileri hakkında doğru bilgi sahibi olmamaları nedeniyle ortaya çıkar. Maddenin ilk kullanımından sonra çok çeşitli belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler, saniyeler, dakikalar içinde oluşur. Hem fiziksel hem de psikolojik etkiler içerir. Duygu-durumda yükselme, uyarılmışlık hali, rahatlama, bazı kişilerde korku, kaygı, panik hali, algıda değişiklikler, gerçek dışı yaşantılar görülebilir. Maddenin etkisi çoğunlukla 3-4 saat içinde kaybolur bazı durumlarda daha uzun sürebilir. Sonrasında çökkünlük, sinirlilik, huzursuzluk, uykusuzluk gibi günlük yaşantıyı olumsuz etkileyen belirtiler ortaya çıkar ve kişi yeniden başlangıçtaki etkiyi elde etmek için madde kullanımını tekrarlar ve süreç içinde bağımlılık dediğimiz beyin hastalığı ortaya çıkar" diye konuştu.

Ebeveynlere hatırlatma

Duyarlı her bireyin bir şeyleri değiştirebilme yetisi olduğuna inanarak yola çıktıklarını ve bir etki uyandırabilme güdüsüyle projeyi geliştirdiklerini kaydeden Yönetmen Ercan Özkan, "Sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiğimiz bu kısa filmde sadece gençleri uyarabilmeyi hedeflemedik. Anne ve babaların da kendi paylarına düşen görevleri hatırlayacaklarını umut ediyoruz" dedi.