Tabip Odası: Hastanede gaz kaçağı ve karışımının nedeni denetimsizlik

ADANA, (DHA) - ADANA Odası Başkanı Doç.Dr. Ali İhsan Ökten, Numune Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde bir hastanın ölümüne yol açan gaz sorununun denetimsizlik sonucu meydana geldiğini söyledi. Doç.Dr. Ökten, \"Hastanelere oksijen ve azot protoksit veren firmaların ciddi denetlenmesi gerekiyor\" dedi. Prof.Dr. Ökten, \"Duman ve gaz detektörleri devreye girmese, sonuç daha kötü olabilirdi, ucuz atlatıldı\" diye konuştu.

ağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından Numune Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde inceleme yapıldığını belirten Prof.Dr. Ökten, şöyle devam etti:

\"AFAD tarafından yapılan gaz ölçümlerinde oksijen ve azot gazları içerisinde hidrojen sülfür ve karbonmonoksit gazı varlığı emareleri görüldüğü tespit edilmiştir. Böylesine önemli hayatı tehdit eden bir konuda ciddi bir denetimsizliğin olduğu aşikardır. Türk Tabipleri Birliği ve Adana Tabip Odası olarak Sağlık Bakanlığı ve savcıları olayın araştırılması ve hastanelere oksijen ve azot protoksit gibi gazları veren firmaları çok daha fazla ciddi denetlenmeleri konusunda göreve çağırıyoruz.\"

Olayla ilgili olarak gaz veren firmanın sorumlusu gözaltına alınmıştı.

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