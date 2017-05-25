Tabip odalarından Çapa'nın taşınma planına tepki: Rant gözüyle bakılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çapa’daki İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi’nin 4 yıl içinde Hasdal’a taşınacağını, merkezde yalnızca poliklinik hizmetinin verileceğini söylemesi tepkilere neden oldu. Tabip odaları ve akademisyenler, fakültenin yerinde yenilenmesi görüşünde birleşti. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Selçuk Erez "Taşınmak istenmesinin nedeni şu. Çapa arazisi para ediyor, buraya hep rant gözüyle bakılıyor" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Çapa’nın yerinde yenilenmesine yönelik projeden birdenbire vazgeçilmesinin anlaşılamaz olduğunu söyledi.

"Eğitimler aksar"

Tükel, 2012’de İÜ Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkelerinin yerinde yenilenmesi için bir İtalyan firmaya master plan ve avan (ön) proje çizdirildiğini anımsatarak “2014’te uygulama projesine başlandı. Ocak 2014’te imzalanan protokol ile üniversitenin bazı arazileri TOKİ’ye verildi. TOKİ, yerinde yenileyecekti. Verilen yerler üniversiteye ait Küçükçekmece Gölü’nün Avcılar ve Halkalı tarafından 3685 dönümlük arazilerdi. Buralar SİT alanı, kuşların göç yolu ve arkeolojik çalışmaların yapıldığı bir yerdi. Öyle anlaşılıyor ki, üniversite değerli arazilerinden sonra, şimdi de Çapa yerleşkesini kaybediyor” dedi. Üniversite hastanelerinin eğitim, araştırma ve nitelikli sağlık hizmetinin bir arada olduğu kurumlar olduğunu kaydeden Tükel, “Polikliniklerin, yataklı servislerden, ameliyathanelerden, hastanenin geri kalanından ayrı bir şekilde bulunması tıp fakültesi yapılanmasına aykırıdır. Taşınma ile fakültenin Çapa’daki varlığının tamamen ortadan kalkacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Erez: Rant gözüyle bakılıyor

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Selçuk Erez “Nüfusun yoğun olduğu yerde mevcut hastaneyi başka yere götürmek ne demektir? Hastalar nereye gidecek? Haseki de çok yoğun. Şehrin ortasında daima büyük hastane olmalı. Bir süre sonra Çapa’nın tamamı taşınacak. Taşınmak istenmesinin nedeni şu. Çapa arazisi para ediyor, buraya hep rant gözüyle bakılıyor” dedi.