Tabip odalarından çağrı: Sağlık çalışanlarında aşılama başlamalı

Türk Tabipleri Birliği’nin verilerine göre 339 sağlık çalışanı salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. İstanbul, Ankara, İzmir tabip odaları sağlık çalışanlarında aşılamanın bir an önce başlaması için çağrıda bulundu.

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, “Sürecin uzaması, sağlık çalışanlarının iş yükünün artması, izinlerinin ve dinlenme şartlarlarının ortadan kalkması, ciddi yorgunluğa sebep oldu. Buna bağlı olarak bağışık sistemlerinde de bir düşüş oldu” derken İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu, “Ülkeler sağlık çalışanlarından aşılamaya başladı. Sağlık çalışanlarımız bir an önce aşılanmayı bekliyor” açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre, Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç ise Türkiye’deki sağlık çalışanları ölümlerinin Almaya’dakinin 10 katı olduğuna dikkat çekti.