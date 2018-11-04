Tabiat parkından geçen yol ve ağaç kesimine tepki

Dinçer AKBİR/GEBZE(Kocaeli),(DHA)- KUZEY Marmara Otoyolu\'nun Gebze\'de bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı\'ndan geçecek olan 1,7 kilometrelik kısmına tepki gösteren Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, inşaat sırasında 17 binden fazla ağacın da kesileceğini öne sürerek, \"Bu parkın içerisinde yaşayan ve nesli çok ciddi şekilde tükenme tehlikesine sahip kuşlar var. Bu kuş türlerinin de tamamen yok olmasına sebep olacağız\" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Çatalca\'dan başlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Anadolu\'ya bağlanan ve Sakarya\'nın Akyazı ilçesine kadar devam eden Kuzey Marmara Otoyolu\'nun 2\'nci etap inşa çalışmaları devam ediyor. Pendik ile Akyazı arasında devam eden çalışmalar kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü\'nü birbirine bağlayacak olan bağlantı yolları ile birlikte toplam 258 kilometre yol inşa edilecek. Kuzey Marmara Otoyolu\'nun 1,7 kilometrelik kısmının ise Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı\'nın kuzey sınırından geçmesi planlanıyor. İnşaat sırasında 17 binden fazla ağacın kesileceğini ve Ballıkayalar\'da yaşayan nesli tükenmekte olan kuşların tamamen yok olacağını savunan Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, duruma tepki gösterdi.

ÇED raporunda Kuzey Marmara Otoyolu\'nun Ballıkayalar\'dan geçmesinin sakıncalı olduğunun yazıldığını söyleyen Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, \"Yapımı planlanan İstanbul ile Kocaeli arasındaki yolun, eski hali 75 kilometreydi. Bu yolun yapılması ile projeye göre 11 kilometre daha kısalacak bu yol. Duble yol olması sebebiyle de 35-40 dakika kadar zamandan tasarruf ettireceği varsayılıyor. Bu yolun 1,7 kilometrelik kısmı Ballıkayalar Tabiat Parkı\'nın içini de kapsayacak şekilde üst sınırından geçmekte olup, ayrıca orman alanı diye tabir edilen şekilde de 841 bin 552 metrekare orman sahasından geçiyor. Yani 841 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Bu da demektir ki, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmit İşletme Müdürlüğü raporlarında belirtildiği üzere bu güzergahta 17 bin ağaç kesilecek. Ballıkayalar Vadisi, 200 milyon yıllık bir oluşum sonucunda meydana gelmiştir. Kilsel, kireçsel oluşumların neticesinde meydana gelmiş bir parktır burası. Zaten ÇED raporunda Kocaeli Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu\'nun olumsuz görüşü var. Orada, \'Bu yol, 200 milyon yıl geçmişe sahip olan tabiat parkının sınırından geçse bile orada oluşacak emisyonların neticesinde bu park zarar görecektir\' diyor\" dedi.

Ballıkayalar Tabiat Parkı\'nda nesli tükenmekte olan kuş türlerinin de bulunduğunu vurgulayan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ağdacı, \"Bunların yanında bu parkın içerisinde yaşayan ve nesli kırmızı seviyede tükenme tehlikesinde olan, çok ciddi şekilde nesli tükenme tehlikesine sahip kuşlar var. Çilli Keklik, Kınalı Keklik, Kukumav Kuşu, Kara Saksağan, Kaya Sıvacısı gibi kuş türlerinin de tamamen yok olmasına sebep olacağız. Buradaki emisyonlar neticesinde çevredeki tarım arazilerinin yok olmasına sebep olacağız. Su havzalarının kirlenmesine sebep olacağız\" dedi.

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