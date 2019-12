Aniden esen rüzgar, Sarah Jessica Parker'ı zor durumda bıraktı.



Sex and The City'nin devam filminin New York'taki çekimleri sırasında verilen molada Morandi adlı restorana giderken görüntülenen 44 yaşındaki Sarah Jessica Parker, rüzgarın azizliğine uğradı. Toz pembe elbisesi, vücuduna yapışınca tüm hatları gözler önüne serilen Parker, paltosuyla önünü kapatmaya çalıştı ama iş işten geçmişti.