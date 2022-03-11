TABGİS'ten EPDK'ya: Akaryakıt istasyonlarının kâr marjı acilen iyileştirilmeli

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) akaryakıt bayilerinin kâr marjının yetersiz olduğu gerekçesiyle Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'ndan (EPDK) kâr marjının artırılmasını talep etti. TABGİS'ten yapılan açıklamada bayi marjlarında gelirlerin giderleri karşılayacağı şekilde "acilen" iyileştirilmesi gerektiğine vurgu yapılarak "talebimiz, marjın enflasyona göre güncellenerek korunmasını sağlayacak tedbirlerle maktu olarak değil, yüzdesel olarak belirlenebileceği yolu açmasıdır" ifade edildi.

Son dönemde Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği petrol fiyatlarındaki artış neticesinde üst üste gelen zamların bayilerin sermaye gereksinimlerinde artışa yol açtığına dikkat çekilen açıklamada "Son gelinen noktada bayilerin giderleri gelirlerinin tam iki katına ulaşmıştır" dendi.

Açıklamada söz konusu gelişmeler neticesinde akaryakıt istasyonlarının "birer birer" kapandığı ifade edildi.

TABGİS'ten yapılan açıklama şöyle:

"Akaryakıt bayileri özellikle son dört yıldır yetersiz bir marjla istasyonlarını ayakta tutmaya çalışıyorlar. Özellikle son 6 ayda akaryakıt fiyatlarının olağanüstü artmasıyla birlikte istasyonların sermaye gereksinimleri de artmış ve son gelinen noktada bayilerin giderleri gelirlerinin tam iki katına ulaşmıştır. Sendika olarak bayilerin bu güç durumunu ve çözüm önerilerimizi ilgili tüm kamu kurumlarıyla paylaştık, raporladık, görüştük, anlatmaya çalıştık.

"Maliyet artışı sınırlı şekilde yansıtılabildi"

Dünyadaki savaş gündemi ve ülkemizin içinden geçtiği ekonomik koşullar başta ulaşım, gıda, tarım olmak üzere tüm sektörler üzerinde bir maliyet yükü yaratmış ve bu maliyetler diğer sektörlerde fiyatlandırmaya yansıtılmıştır. Ancak akaryakıt bayileri ilgili mevzuat nedeniyle maliyet artışlarını son derece sınırlı olarak yansıtabilmişler, bugünlerin geçeceği ümidiyle sabretmişler, istasyonlarını ayakta tutabilmek ve istihdama sahip çıkabilmek adına büyük özveriyle kamunun alacağı tedbirleri beklemişlerdir.

"İstasyonlar birer birer kapanıyor"

Akaryakıt istasyonları yolların, şehirlerin aydınlık noktaları, yeri geldiğinde sığınılacak limanları, yeri geldiğinde en imkansız yerde en gerekli ihtiyaçların karşılandığı ve bu hizmeti 7 gün 24 saat kesintisiz sürdüren işletmelerdir. İstasyonlar depremde, selde, karda, fırtınada kısaca hem kötü günde hem iyi günde kapılarını kapatmadılar, ışıklarını söndürmediler. Oysa şimdi tarihte görülmediği bir şekilde o ışıklar birer birer sönüyor, akaryakıt istasyonları kapanıyor.

"Kâr marjı gelirin gideri karşılayacağı şekilde iyileştirilmeli"

TABGİS olarak, şu anda sadece anlık tedbirlerle ve borçlanarak ayakta durmaya çalışan akaryakıt bayileri adına bir kez daha başta EPDK olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarından talebimiz, devlet hazinesinin lokomotif sektörlerinden biri olan akaryakıt sektörünün geleceği adına bayi marjının genel giderlerdeki artışı karşılayabilecek ve makul bir kâr elde edilmesini sağlayacak şekilde acilen iyileştirilmesi ve marjın enflasyona göre güncellenerek korunmasını sağlayacak tedbirlerle maktu olarak değil, yüzdesel olarak belirlenebileceği yolu açmasıdır."