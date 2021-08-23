Tabelayla pompa fiyatının birbirini tutmadığı akaryakıt istasyonlarına 2 ay kapatma cezası verilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bazı akaryakıt istasyonlarında tabelaya yazılan fiyat ile pompa fiyatının birbirini tutmadığı iddiaları üzerine harekete geçti.

Dünya'dan Mehmet Kara'nın haberine göre konuyla ilgili inceleme başlatan EPDK, bütün bayileri uyararak fiyat panosu ile pompa fiyatları arasında uyumsuzluk tespit edilmesi halinde gereken adımların kurum tarafından hızla atılacağı vurgulandı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, uyarılan bayilerin bir daha aynı hatayı tekrar etmesi halinde kapılarına iki ay süre ile kilit vurulacağını açıkladı. Yılmaz “Bizim en etkili denetçilerimiz sahadaki tüketicilerimizdir. Onlardan gelecek her şikayet bizim için çok değerli. 13 binden fazla bayii yurt çapında hizmet veriyor. Yasal düzenlemelere aykırı ve gayrı ahlaki yollara başvuranları elbirliği ile sektörümüzden temizleyeceğiz” dedi.

"Göz göre göre haksız kazanç elde etme girişimi"

Tabela ve pompadaki fiyat rakamlarının farklı tutulmasını sadece basit bir algı oyunu ya da gayrı ahlaki bir pazarlama kurnazlığı sayamayacaklarını kaydeden EPDK Başkanı Yılmaz şöyle konuştu:

“Bu aynı zamanda göz göre göre tüketicilerimizi kandırarak haksız kazanç elde etme girişimidir. Derhal inceleme başlattık. 13 bin bayii arasında sayısı 3-5 de olsa kimsenin sektörümüze böyle bir leke sürmesine izin vermeyeceğiz. Böyle kötü niyetli istasyon işletmecileri ya kendilerini düzeltecek ve etik şekilde hizmet verecek ya da sektörümüzde kendisine yer bulamayacak.”

Tavsiye edilen fiyatı aşana yaptırım

EPDK Başkanı Yılmaz, akaryakıt istasyonlarında uygulanan fiyatların mevzuatta yer alan yöntem ve kurallar çerçevesinde belirlendiğini hatırlattı.

Başkan Mustafa Yılmaz; bir bayinin, dağıtım şirketinin tavsiye ettiği fiyatın üzerinde ücretle akaryakıt satması halinde 735 bin TL’ye kadar idari para cezası ödemek zorunda kalacağını da sözlerine ekledi.