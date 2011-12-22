'Tabeladaki o inek Türk ineği değil'

T24

'Resmin güncellenmesi gerekiyor'



Güleç, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik tabelaları arasında yer alan 'Ehli hayvan çıkabilir' işaretindeki inek resminin Türk ineğine benzemediğini savundu. Güleç, “Ehli hayvan çıkabilir' tabelalarında mevcut inek resmi var. Bu inek resmi 50-60 yıl önce resmedilmiş ve tabelalara koyulmuş. O inekler artık Türk ineğine benzemiyor” dedi.Tabelalardaki inek resminin güncellenmesi gerektiğini ifade eden Güleç, şöyle konuştu:“Türk ineği tescilinde o tip inek yok. Türkiye'de öyle geyiğe benzeyen inek hatırlamıyorum. Türk ineğinin tescili yapıldı. Karayolu ya da köy yollarına koyulan 'Ehli hayvan çıkabilir' tabelalarına tescilli Türk ineğinin resmi koyulmalı. Eski resimler kötü. Güncellenmesi lazım.”