Tabancayla oynarken ölen Muhammed'in cenazesi, ailesine teslim edildi 

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayındır ilçesinde, oynadığı babasına ait tabancadan çıkan kurşunla yaşamını yitiren 8 yaşındaki Muhammed Mustafa Çelik\'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Çelik\'in, memleketi Şanlıurfa\'da toprağa verileceği belirtildi.

Olay, dün Bayındır ilçesi Demircilik Mahallesi Çınardere Sokak\'ta meydana geldi. Bir çiçek serasında çalışan Ali ve Derya Çelik çifti, işe giderken çocukları Muhammed Mustafa Çelik\'i babaannesine bıraktı. Minik Muhammed, iddiaya göre babaannesinin evinde bulunan anahtarı gizlice alarak kendi evlerine gitti. Burada, babasına ait, ruhsatlı olduğu belirtilen tabancayla oynamaya başlayan Çelik, silahın ateş almasıyla boynundan vuruldu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, minik Muhammed\'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çelik\'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Muhammed Mustafa Çelik\'in cenazesi, buradaki otopsi işlemlerinin ardından, dedesi tarafından, memleketleri Şanlıurfa\'da toprağa verilmek üzere teslim alındı.

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