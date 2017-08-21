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Tabancayla intihar etti

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, 29 yaşındaki Eren Demir, evde yalnız başınayken, tabancayla başına ateş edip, yaşamına son verdi

21 Ağustos 2017 23:43

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN\'da, 29 yaşındaki Eren Demir, evde yalnız başınayken, tabancayla başına ateş edip, yaşamına son verdi.
Olay, merkeze bağlı Bulam Köyü\'nde meydana geldi. Eren Demir evde yalnız başınayken, başına dayadığı tabancayı ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan Demir\'i, bir süre sonra eve gelen yakınları buldu. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Eren Demir\'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından Demir\'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kondu.
Demir\'in intihar nedeni belirlemek için çalışma başlatıldı.

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