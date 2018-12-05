Tabancayla başından vurulan Tolga, 18 gün sonra öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, husumetli 2 grup arasında çıkan kavgada başından vurularak ağır yaralanan Tolga Kurul (22), 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 17 Kasım günü Çıkınlar Mahallesi 72 Konutlar Mevkii\'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Tolga Kurul ve Emrah Tokuş, beraberlerine yakınlarını da alarak, mahallede buluştu. İki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine polisin gelmesiyle taraflar kaçarak uzaklaştı. Yaklaşık 1 saat sonra aynı noktada karşı karşıya gelen 2 grup arasında yeniden kavga çıktı. Kavga sırasında alkollü olduğu öğrenilen Emrah Tokuş, iddiaya göre tabancayla Tolga Kurul\'a ateş açtı. Başından vurularak ağır yaralanan Kurul, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Emrah Tokuş ve beraberindeki 4 kişi ise 2 ayrı otomobille olay yerinden kaçtı. Polisin takibe aldığı otomobillerden biri D-100 Karayolu Kartalkaya yol ayrımında, diğeri ise Gerede ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Otomobillerde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrah Tokuş tutuklandı.

Tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Tolga Kurul, bu sabah saatlerinde de yaşamını yitirdi. Kurul\'un cenazesinin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.



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