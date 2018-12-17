Tabancayla bacanağını vuran şüpheli ve arkadaşı tutuklandı (2)
TUTUKLANDI
Tartıştığı bacanağı Hasan Ülker'i tabancayla 7 yerinden vurarak ağır yaralayan İsmail Aras (42) ile arkadaşı Muhsin Arslan (39) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi
17 Aralık 2018 20:44
TUTUKLANDI
Tartıştığı bacanağı Hasan Ülker\'i tabancayla 7 yerinden vurarak ağır yaralayan İsmail Aras (42) ile arkadaşı Muhsin Arslan (39) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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