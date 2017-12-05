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Tabancayı beline koyarken ateş alınca öldü

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Turan Korkmaz (38), iddiaya göre, tabancayı beline koyarken kazayla kendini vurdu

05 Aralık 2017 14:06

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da Turan Korkmaz (38), iddiaya göre, tabancayı beline koyarken kazayla kendini vurdu. Korkmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, bu sabah Samsun\'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir belediyede taşeron işçi olarak çalışan ve evli olan Turan Korkmaz, sabah işe giderken ruhsatsız tabancasını beline koymak istedi. Bu sırada emniyetini açık unuttuğu tabancanın tetiğine dokunan Korkmaz, kazayla kendini vurdu. Kasığından vurularak kanlar içerisinde kalan Korkmaz, eşinin yardım istediği sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Turan Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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