Tabancasını helada çaldırdı



Bayramiç Orman İşletme Şefliği'nde görevli muhafaza memuru 55 yaşındaki Selim Genç, cuma namazını kılmak için ilçe merkezindeki Yeşil Cami'ye geldi. Önce cami tuvaletine giren Genç, belindeki ruhsatlı silahını camın önündeki beton bölüme bıraktı.





Abdest aldıktan sonra camiye gireceği sırada silahının belinde olmadığını fark eden orman muhafaza memuru, hemen tuvalete koştu. Ancak, aradan 5 dakika geçmesine rağmen silahını bıraktığı yerde bulamadı. Telaşa kapılan Selim Genç, çevredekilere durumu anlattı. Bir sonuç alamayınca polise haber verdi.





Ahmet Kaya'nın ‘Başım belada, tabancamı unutmuşum helada’ şarkısını akıllara getiren ilginç olaydan sonra, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahın bulunması için soruşturma başlattı. Başına ilk kez böyle bir şey geldiğini belirten Selim Genç, “Bir anlık dalgınlık sonucu unuttuğum silahı hemen almışlar. Nasıl oldu anlamadım. Polis araştırmaya başladı. İnşallah sonuca varır. Tek korkum silahın kötü bir olayda kullanılması. Bu nedenle hemen bulunması tek arzum” dedi.



