Tabanca yakalattı, hasta bakıyor!

Evde bulundurma ruhsatı olan tabancası otomobilinde ele geçirilen iş adamına, Konya 4. Asliye Ceza Mahkemesi bir yıl boyunca ayda bir gün hasta bakıcılık cezası verdi.



Konya 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Konya'da bir lokanta zincirinin sahibi Hakkı Kayımkaya (34) hakkında yaklaşık 1 yıl önce açılan davayı karara bağladı. Evde bulundurma ruhsatı olan tabancası otomobilinde yakalanan Kayımkaya hakkındaki davada mahkeme, ilk önce ''6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan'' 10 ay hapis cezası verdi. Kayımkaya'nın mahkemedeki iyi hali ve daha önce sabıkası olmaması nedeniyle bu ceza, kamu hizmeti olarak Konya Numune Hastanesinde bir yıl boyunca ayda bir gün çalışma cezasına çevrildi.



İş adamı Hakkı Kayımkaya, mahkemenin 2 ay önce verdiği ayda bir gün 4 saat süreyle hasta bakıcılık cezasını öğrendiğinde çok şaşırdığını, bu durum karşısında her ayın 18'inde hastaneye gitmek zorunda kaldığını söyledi. Cezasının ikinci ayında olan Kayımkaya, ilk başlarda bu durumu çok fazla yadırgadığını, ancak bir süre sonra bu cezasının kendisi için çok büyük bir kazanç olduğunu belirterek, ''Konya'da 6 şubemiz var. Yanımızda 60 kişi çalışıyor. Hastaneye çok nadir gelen bir insanım. Bu ceza sayesinde insanların zor durumlarını gördüm. İnsanlara yardım etmenin önemini kavradım'' dedi.



Hayatından çok memnun olduğunu, kendisini tanıyanların bu duruma inanmadığını vurgulayan Kayımkaya, ''Ben de başlangıçta tanıdıklardan utanıyordum. Ancak onlar buranın psikolojisini anlayamaz. 10 ay daha hastaneye çalışmak için bir günlüğüne gelip gideceğim'' diye konuştu.



