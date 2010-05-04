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Yaşam

Tabak içinde basına sunum!

Roman Polanski, kendisine ‘suçluyu iade’ davası açan ABD’ye karşı ilk kez sessizliğini bozdu.

04 Mayıs 2010 03:00

T24 - 33 yıl önce işlediği bir tecavüz suçundan dolayı İsviçre’de bir evde hapis tutulan Oscar ödüllü yönetmen Roman Polanski, kendisine ‘suçluyu iade’ davası açan ABD’ye karşı ilk kez sessizliğini bozdu.

Tabak içinde basına sunum!76 yaşındaki ünlü yönetmen, “Sessizliğimi daha fazla koruyamayacağım çünkü ABD’nin iademi istemeye devam etmesinin sebebi, 33 yıl önce bir anlaşmaya varılmış bir olayla ilgili karara varmak değil, beni bir tabak içinde dünya medyasına sunmak” diye konuştu. Amerika’nın açtığı davanın ‘adaletsiz’ olduğunu belirten Polanski, ABD’nin kendisini iade etmesi konusunda İsviçre’ye baskı yapmasını ve davaya bakan yargıcı da eleştirdi. Ünlü yönetmen, son dakikada avukatıyla anlaşmaktan vazgeçen yargıcın, 33 yıl önce kendisini arkadan vurduğunu öne sürdü.


İsviçre cevap vermedi

ABD, California’da görülen davada, yüksek mahkeme, Polanski’nin yurtdışında yargılanma talebini reddetmişti. İsviçreli yetkililerse ABD’nin iade talebine henüz yanıt vermedi. İsviçre’de mahkeme 1977 yılında 13 yaşında bir kızla cinsel ilişkiye girme suçuyla geçen yıl 26 Eylül’de tutuklanan Polanski’nin 4.5 milyon dolar kefaletle serbest bırakılıp İsviçre’de bir dağ evinde ‘elektronik izleme’yle hapis tutulmasına karar vermişti. Polanski’nin çocuk yaşta ilişkiye girdiği Samantha Geimer, yönetmen hakkında kovuşturmaya son verilmesini istemişti.


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