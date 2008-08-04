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Sağlık

Tabağımda Filler Var!

Bu filler, çok lezzetli çok besleyici.

04 Ağustos 2008 03:00

Bu filler, çok lezzetli çok besleyici.

Hazırlama süresi: 10 dakika

6 kişilik

Gerekli malzemeler

1 paket şekilli makarna
3 domates
1 soğan 
1 havuç
1 küçük parça kereviz
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
50 gr gravyer peyniri

Hazırlanışı

Domatesleri kaynar suya batırıp çıkardıktan sonra kabuklarını soyun. Çekirdeklerini çıkartın. Domatesleri küçük küpler halinde kesin. Soğan ve havucun kabuklarını soyup

kıyın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Soğan ve havucu ekleyip soteleyin. Kerevizi rendeleyin. Domates ve kerevizi tavaya ekleyin. Tuzla tatlandırın. Kısık ateşte 25 dakika pişirin. Makarnayı tencereye alıp üzerini geçecek kadar tuzlu kaynar su ilave edin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar arada bir karıştırarak haşlayın. Sos malzemesini püre haline getirin. Sosu makarnanın üzerine ekleyip harmanlayın. Peyniri üçgen ve kare şeklinde minik parçalar halinde kesip makarnanın üzerine serpin. Sıcak servis yapın.


 

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