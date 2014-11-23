T24 LogoT24 Logo
Spor

Takipçisi 'Beni sabah namazına kaldır' dedi, Demba Ba cep numarasını istedi

Beşiktaş'ın Senegalli yıldızı Demba Ba'nın, Twitter'da bir takipçisiyle yaşadığı diyalog dikkat çekti

23 Kasım 2014 19:55

Beşiktaş'ın Senagalli yıldızı Demba Ba, kendisini sabah namazına kaldırmasını isteyen taraftarın isteğini geri çevirmedi.

Sezon başında siyah beyazlı ekibe transfer olan ve attığı gollerle kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Senegalli yıldızın, Twitter'da takipçisiyle yaşadığı diyalog dikkat çekti.

Twitter üzerinden bir kullanıcı Müslüman olan Demba Ba'ya "Hey Demba! Bana yardım eder misin? Sabah namaz kılmaya kalktığında beni de uyandırır mısın? Eğer beni ararsan namaz kılacağım" yazdı. Yıldız futbolcunun buna karşılık olarak "Bana numaranı yolla" cevabını verdi.

 

ETİKETLER

demba batwittersabah namazıbeni namaza kaldırnumarasını isteditakipçibeşiktaşmüslümansabah namazıdikkat çekti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24