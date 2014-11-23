Takipçisi 'Beni sabah namazına kaldır' dedi, Demba Ba cep numarasını istedi

Beşiktaş'ın Senagalli yıldızı Demba Ba, kendisini sabah namazına kaldırmasını isteyen taraftarın isteğini geri çevirmedi.

Sezon başında siyah beyazlı ekibe transfer olan ve attığı gollerle kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Senegalli yıldızın, Twitter'da takipçisiyle yaşadığı diyalog dikkat çekti.

Twitter üzerinden bir kullanıcı Müslüman olan Demba Ba'ya "Hey Demba! Bana yardım eder misin? Sabah namaz kılmaya kalktığında beni de uyandırır mısın? Eğer beni ararsan namaz kılacağım" yazdı. Yıldız futbolcunun buna karşılık olarak "Bana numaranı yolla" cevabını verdi.