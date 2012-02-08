-Taahhüt senetlerini teslimde 10 Şubat son gün ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) burs, öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere taahhüt senetlerini 10 Şubat'a kadar teslim etmeleri halinde 6 Mart'ta ödeme yapacak. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, burs, öğrenim ve katkı kredisi başvuru sonuçlarının 15 Aralık 2011'de kurumun internet sitesinden açıklandığı anımsatıldı. Burs, öğrenim ve katkı kredisi değerlendirme sonuçlarının siteden TC kimlik numarasıyla öğrenilebildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Öğrenciler taahhüt senetlerini 10 Şubat 2012'ye kadar herhangi bir noterde tanzim ve tasdik ettirerek kurumumuzun bölge veya yurt müdürlüklerine teslim edecek. Bölge veya yurt müdürlüğü bulunmayan yerlerde ise 'Cemal Gürsel Cad. No:61 06590 Cebeci/Ankara' adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile gönderecek veya elden teslim edecektir. Taahhüt senetlerini 30 Aralık 2011 tarihine kadar teslim edenlerin burs, öğrenim kredisi ödemeleri 6 Ocak'ta, 31 Ocak'a kadar teslim edenlerin burs, kredi ödemeleri 6 Şubat'ta yapılmıştır. Taahhüt senetlerini 10 Şubat'a kadar teslim edenlerin ödemeleri 6 Mart'ta Ziraat Bankasının ilgili şubelerinden yapılacaktır.''