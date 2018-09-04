T35 ve T40 optik teleskopları için tören

KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYBİMER) tarafından kullanılmak üzere alınan T35 ve T40 optik teleskopları törenle hizmete açıldı.

UZAYBİMER’de gerçekleştirilen etkinliğe Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Öztürk, Merkez Müdürü Prof. Dr. İbrahim Küçük ile çok sayıda akademisyen katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan UZAYBİMER Müdürü Prof. Dr. İbrahim Küçük, T35 ve T40 optik teleskoplar hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Küçük, “Birbirinden ayrı iki tane teleskopumuz var. T35 ve T40 teleskopları şu anda binaları ile birlikte hazır edildi. T35 teleskopunu hem öğrencilerimizin eğitimi, hem de halk gözlemleri için kullanacağız. T40’ı da bilimsel amaçlı gözlemler için kullanmayı düşünüyoruz. Şehrin ortasındayız. Hemen yanımızda yüksek binalar var diyebiliriz. Ama günümüz teknolojisi ile bunların üstesinden gelebiliriz. Ufuktan 30 derece yukarıdan başlayarak değişen yıldız gözlemi yapabiliriz gibi birtakım düşüncelerimiz var. Bu işi hem öğrencilerimize öğretip, hem de biz de burada makale yazabileceğimiz, uluslararası yayın yapabileceğimiz ölçüde veri almak yolunda ilk adımı atmış oluyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından T35 ve T40 optik teleskoplarının açılış kurdelesi kesildi.

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