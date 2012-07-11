T24'ten bir ilk: Her haber için Facebook tavsiye çubuğu

Bağımsız İnternet Gazetesi T24, habercilikle sosyal medya kullanımını birleştiren yepyeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Türkiye'deki haber siteleri içinde bir "ilk" olan bu uygulamayla T24 okurları, diğer okurların beğendikleri haber ve yazılardan haberdar olabilecek, bu metinlere daha kolay ulaşabilecekler.

Yeni uygulamayla, T24'te gün içinde okumakta olduğunuz haber-yorum sayfalarının sağ alt köşesinde yer alan "facebook tavsiye çubuğu" ile hem okuduğunuz metinleri beğendiklerinize ekleyebilecek, hem de diğer okurlarca beğenilen metinlere çok daha kolay ulaşabileceksiniz.

Türkiye’deki haber siteleri arasında ilk kez T24’ün başlattığı bu uygulamayı, okuduğunuz haber ya da yazının sonuna geldiğinizde birkaç saniye içinde sayfanın sağ alt köşesinde açılan kutuda göreceksiniz.

Ayrıca T24 haber sayfalarında sağ sütunda yer alan "En son Haberler" bölümünden de son güncel haberlere ulaşabileceksiniz. Yine haber yorumlarının altında yer alan önceki / sonraki butonlarıyla da aynı kategorideki diğer haberleri kolaylıkla okuyabileceksiniz.