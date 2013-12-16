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T24'teki Şırnak söyleşisi için TBMM'de araştırma önergesi

BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, eski Şırnak Valisi Mustafa Malay'ın Ağustos 1992'de yaşanan katliama ilişkin T24'e anlattıklarına dair araştırma önergesi verdi

16 Aralık 2013 17:39

BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, 18 Ağustos 1992'de başlayan ve çok sayıda sivilin hayatına mal olan Şırnak katliamına ilişkin dönemin Şırnak Valisi Mustafa Malay'ın T24'e yaptığı açıklamalar üzerine TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Baluken, söyleşide "Asker çocuk, yaşlı çok insan öldürdü" diyen Malay'ın "şiddet sarmalını ortaya koyduğunu" söyledi. 
Baluken, önergenin gerekçesinde 90'lı yılların en karanlık dönemlerinin yaşandığı illerden birisinin de Şırnak olduğunu belirterek dönemin Şırnak Valisi Mustafa Malay'ın T24'ten Hazal Özvarış'a verdiği söyleşi hakkında şunları söyledi: 
"26 Mart 1994'te Şırnak'ın Koçağılı ve Kuşkonar köylerinde 38 kişi askeri uçaklar tarafından bombalanmış, dönemin siyasi sorumluları olayı kendilerinin yapmadığı ifade etmiştirler. Fakat yıllar sonra AİHM'de görülen davada çıkan kararla 38 kişinin katledilmesi olayının gerçekte devlet kurumları tarafından yapıldığı açığa çıkmış, Türkiye AİHM'de 2 milyon 305 bin Euro tazminata çarptırılmıştır. Şırnak'ın bu tarihsel belleği devlet görevlilerinin her gün çıkan itirafları ile derinleşerek açığa çıkmaktadır. Son olarak 1992 yılında Şırnak'ta valilik görevi yürüten Mustafa Malay, 18 Ağustos'ta başlayıp devlet kurumları ve görevlileri tarafından taranan evler, öldürülen insanları itiraf eden şiddet sarmalını ortaya koymuştur."
Baluken, önergesinde, dönemin Şırnak Valisi Mustafa Malay'ın T24'te yer alan demeçlerine yer vererek, "Eski vali röportajın devamında Şırnak'taki devlet kurumları ve görevlileri tarafından yapılan katliamda kaç kişinin öldüğü tartışmalara ilişkin çok sayıda kişinin öldüğü ve öldürülenlerin sayılacak gibi olmadığını" ifade etti. 
BDP milletvekili Baluken, önergesinde şu ifadelere yer verdi:
"Vali ifadelerinin devamında askerlerin yaşlı, çocuk, kadın ve sakat insanları infaz ettiğini bunun yanı sıra işyerlerine zarar verdiğini, içerisinde sivillerin olup olmadığını gözetmeden evlerin askerler tarafından tarandığını net cümlelerle söylemiştir. 1992 yılında Şırnak'ta yaşanan bu insanlık dışı olayların araştırılması, sorumluların açığa çıkarılması, sistematik bir şekilde gerçekleştirilen bu katliamın arkasında bulunan siyasi ve askeri iradenin belirlenmesi, hakikatlerin açığa çıkarılması ve yüzleşmenin sağlanması için bir Meclis Araştırması açılması elzemdir." 

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