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Sosyal Güvenlik

T24'te sosyal güvenlik yazıları başlıyor...

Bağımsız internet gazetesi T24'te “sosyal güvenlik” yazıları başlıyor.

06 Ekim 2010 03:00

T24 - Bağımsız internet gazetesi T24'te “sosyal güvenlik” yazıları başlıyor.


Türkiye'nin önde gelen sosyal güvenlik uzmanlarından biri T24'ün yazarları arasına katıldı. Yazılarını Toker Meriç adıyla yayımlayacağımız sosyal güvenlik uzmanımız, yarın yayımlanacak ilk yazısını aylardır büyük bir kargaşaya zemin olan “kadınların doğum borçlanması” konusuna ayırdı.

Toker Meriç, haftalık yazılarının yanı sıra emeklilikten sağlık sigortasına kadar her alanda sosyal güvenlik konusundaki sorularınızı da yanıtlayacak.


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