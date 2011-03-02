T24'e gazetecilik ödülü

T24 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 2010 Yılı Geleneksel Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Bağımsız internet gazetesi T24, yayına 1,5 yıl önce başlamasına karşın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin gazetecilik başarı ödülüne değer gördüğü iki internet haber sitesinden biri oldu. Oda TV en iyi internet sitesi seçilirken T24 jüri tarafından "övgüye değer" bulundu.



2010 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri için oluşturulan seçici kurullar şu isimlerden oluştu:

Gazetecilik: İsmail Ballı, Turhan Bozkurt, Necdet Doğan, Sibel Güneş, Ayşe Özek Karasu ve İbrahim Yıldız

Radyo TV: Rıdvan Akar, Zafer Arapkirli, Kemal Aslan, Prof.Dr.Şükran Esen, Ali Eyüboğlu, Sibel Güneş ve Doğan Şentürk

İnternet : Sibel Güneş, Oğuz Güven, Ercüment İşleyen, Hakan Kara, Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, Olay Tan ve Ahmet Yeşiltepe

Ödüle değer bulunan gazeteciler ve internet haber portalları şöyle:



GAZETECİLİK

HABER

Siyasal:

Tekin Atay, Güngör Karakuş, Hilal Öztürk - Habertürk Gazetesi 20.02.2010 tarihinde yayınlanan "Kayıp Savcı Sarıkaya Çukurambar'dan Çıktı" başlıklı haberleriyle ödüle değer bulundu.

Cansu Çamlıbel-Hürriyet Gazetesi- 12.10.2010 tarihinde yayınlanan "29 Ekim'de Tek Tören" başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü.

Ekonomi:

Ali Ekber Yıldırım - Dünya Gazetesi-16-8/26-11.2010 tarihinde yayınlanan "GDO'da Mevzuat Baş Döndürdü" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Çevre, Eğitim, Sağlık (Toplum Ödülü):

Gülden Aydın-Hürriyet Gazetesi–21.04.2010 tarihinde yayınlanan "Orada Kimse Yok mu?" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Betül Kotan Atak - Radikal Gazetesi- 21.08.2010 tarihinde yayınlanan "KPSS'de Çifte Şaibe" başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü.

Kültür Sanat-Magazin:

Muhittin Danış-Radikal Gazetesi-01-02.11.2010 tarihinde yayınlanan "Sarayda (Topkapı Sarayı) Çatlak" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Bülent Ergün-Sabah Gazetesi-08.09.2010 tarihinde yayınlanan "2500 Yaşındaki Anadolu Kadınına Gümrük İşkencesi" başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü.

Spor:

Celal Demirbilek- Hürriyet Gazetesi 30.07.2010 tarihinde yayınlanan "Milli Takımı Unuttular" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Yiğit Barış-Demokrat Kocaeli Gazetesi–25.10.2010 tarihinde yayınlanan "Curling Şampiyonasında Skandal" başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü.

KÖŞE YAZISI

Yılmaz Özdil-Hürriyet Gazetesi–19.08.2010 tarihinde yayınlanan "Soy sop" başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu.

ARAŞTIRMA

Sedat Ergin-Hürriyet Gazetesi- 03-08/09-09.2010 tarihlerinde yayınlanan "Balyoz İddianamesi" başlıklı araştırmasıyla ödüle değer bulundu.

Burhan Ekinci-Taraf Gazetesi-20-29.08.2010 tarihinde yayınlanan "Faili Meçhuller Meçhul Kalmasın" başlıklı araştırmasıyla övgüye değer görüldü.

RÖPORTAJ

Nebahat Koç-Akşam Gazetesi–15–16.07.2010 tarihinde yayınlanan "Numan Bey Gidecek" başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu.

Ahmet Uykan-Zaman Gazetesi–25.09.2010 tarihinde yayınlanan "Prim Almasam da Olur, Bana Gümüş Madalya Yeter" başlıklı röportajıyla övgüye değer görüldü.

SPOR KÖŞE YAZISI



Ercan Güven-Milliyet Gazetesi- 01.09.2010 tarihinde yayınlanan "Haysiyet Cellatlığı ve Cellatın İpini Yalayanlar" başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu.

Alper Kaya-Birgün Gazetesi–27.10.2010 tarihinde yayınlanan "Sadece Bir Deli" başlıklı yazısıyla övgüye değer görüldü.





SAYFA DÜZENİ



a) Birinci Sayfa Düzeni:

Bülent Mumay-Radikal Gazetesi–30.11.2010 tarihli sayfasıyla ödüle değer bulundu.

b) İç Sayfa Düzeni:

Fatma Bilicen-Milliyet Gazetesi 18.04.2010 tarihli 18 ve 19. sayfaları ile ödüle değer bulundu.

Ayça Bıçakcı-Habertürk Gazetesi-03.07.2010 tarihli 10. sayfası ile övgüye değer görüldü.

c) Spor Sayfası Düzeni-Nihat Uğurlu-Hürriyet Gazetesi–01.08.2010 tarihli spor sayfasıyla ödüle değer bulundu.

Ercan Arıkan- Habertürk Gazetesi- 26.07.2010 tarihli spor sayfasıyla övgüye değer görüldü.







KARİKATÜR



Zafer Temoçin-Cumhuriyet Gazetesi- 01.12.2010 tarihli "Wikileaks Belgelerin'den Sonra" karikatürü ile ödüle değer bulundu.

FOTOĞRAF





Bu dalda ödül verilmedi

Erhan Yılmaz-İHA–20.05.2010 tarihli "Ölme Mehmedim"konulu fotoğrafıyla "övgüye değer" görüldü.



TELEVİZYON-RADYO





TV HABER DALINDA



Atıl Ayaz-Fox Tv'de 12-14/01.2010 tarihinde yayınlanan "Acil Skandal"başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Göksel Göksu- CNNTÜRK'de 06-08/12.2010 tarihinde yayınlanan "Namlunun Ucundaki Kadınlar"başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü.

TV HABER PROGRAM DALINDA





Bu dalda ödül verilmedi





TV BELGESEL DALINDA



Zeynel Elçioğlu-TRT'de 16.02.2010 tarihinde yayınlanan "Yöresel Müziğin Ustaları"başlıklı belgeseliyle ödüle değer bulundu.

Nazım Alpman-İz TV'de 21.06.2010 tarihinde yayınlanan "Trakya'nın Kara Günleri" başlıklı belgeseliyle övgüye değer görüldü.



TV KÜLTÜR-SANAT MAGAZİN PROGRAMI DALINDA



Bu dalda ödül başvurusu olmadı



TV SPOR PROGRAMI DALINDA



Bu dalda ödül verilmedi



TV KAMERA ÇALIŞMASI DALINDA



Şaban Özdemir-İHA'da 20.05.2010 tarihinde yayınlanan "Mezarlıktaki Son Nefes" görüntüleri ile ödüle değer bulundu.





RADYO HABER PROGRAM DALINDA

Ender Uslu-Kanaltürk Radyo'da 06.05.2010 tarihinde yayınlanan "İlk Anons"programıyla ödüle değer bulundu.







İNTERNET





ODA TV.com ödüle değer bulundu.

T24.com.tr "övgüye değer" görüldü.



NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ GÜNGÖR URAS'A







Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu 2010 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Nezih Demirkent Özel Ödülü'nün Güngör Uras'a verilmesini oybirliği ile kararlaştırdı.

Uras, uzun yıllardan beri ekonomi ile sosyal konulardaki öngörü, öneri ve eleştirilerini gündeme getirirken bölgeler arasındaki dengesizliğin giderilmesinin yanı sıra yerel ekonomilerin de güçlenmesi konusundaki çabaları nedeniyle ödüle değer bulundu.



