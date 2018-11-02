T24'e 'en iyi haber sitesi' ödülü

Türk Eczacıları Birliği tarafından verilen basın ödülleri sahiplerini buldu. En İyi İnternet Haber Sitesi ödülü T24'e verildi.

Türk Eczacıları Birliği'nin "Meslektaşlarımıza, hastalarımıza, topluma sözümüz var" temasıyla gerçekleştirdiği Türkiye Eczacılık Kongresi kapsamında TEB Yürütme Kurulu tarafından beş dalda basın ödülleri verildi. İnternet dalında En İyi Haber Sitesi ödülüne T24 değer bulundu.

Sheraton Oteli'ndeki törende ödülü, T24'ü temsilen Gökçer Tahincioğlu aldı.

Gecede ödül alan diğer isimler şöyle:

Yılın Sağlık Habercisi (Yazılı Dal): Kardelen Koldaş (Hürriyet) ve Şeyma Paşayiğit (Cumhuriyet)

Yılın Sağlık Habercisi – (Görsel Dal): Duygu Ayaz Bayram (CNN Türk) ve Aybüke Yıldız (Ülke TV)

En İyi Radyo Programı: Yavuz Oğhan - Sputnik

En İyi Haber Programı: İlker Karagöz - Fox