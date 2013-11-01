T24 köşelerinde bugün...

<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi meclis-erkekligini-kaybeder-mi 7734\\"" target="\\" _blank\\""><strong>Orhan Alkaya: Meclis erkekliğini kaybeder mi?</strong></a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi hurriyet-ve-ahmet-kaya-vay-serefsizler 7727\\"" target="\\" _blank\\""><strong>Ergun Babahan: Hürriyet ve Ahmet Kaya, 'Vay şerefsiz'ler!</strong></a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi bugun-tarihi-ise-tarih-nedir-acaba 7729\\"" target="\\" _blank\\""><strong>Aydın Engin: </strong><strong>Bugün tarihi ise, tarih nedir acaba?</strong></a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi merkez-bankasi-baskani-ne-dedi-ne-demedi- 7728\\"" target="\\" _blank\\""><strong>Vedat Özdan: Merkez Bankası Başkanı ne dedi, ne demedi ?</strong></a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazar kerem-altan 204\\"" target="\\" _blank\\""><strong>Kerem Altan: Yırt gömleğini CHP</strong></a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi ama-ya-insan-iseler 7733\\"" target="\\" _blank\\""><strong>Sibel Yerdeniz: Ama ya ‘insan’ iseler?</strong></a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi cumhuriyetin-90-yilinda-chp 7731\\"" target="\\" _blank\\""><strong>Ömer Faruk Gergerlioğlu: Cumhuriyetin 90. yılında CHP</strong></a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi siz-hala-hdplilestiremediklerimizden-misiniz 7730\\"" target="\\" _blank\\""><strong>Erdem Yörük: Siz hâlâ HDP’lileştiremediklerimizden misiniz?</strong></a></p>\r\n<p>\r\n\t </p>\r\n