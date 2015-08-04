T24: Özür diliyoruz

Awdnews.com adresinde dün gece yer verilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında “diktator” dediği iddiası, T24'te editoryal süzgeçten geçmeden yayına kondu.

Awdnews haber sitesi, kaynak olarak Moscow Times’ı öne sürerek, Putin’in Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Ümit Yardım’a “Diktatör başkanına söyle IŞİD’li teröristleriyle cehenneme gidebilir, Suriye’yi Adolf Hitler’den daha az tehlikeli olmayan o ve Suudi müttefikleri için ‘Büyük Stalingard’ yapmalıyım” dediğini ileri sürdü.

Türkiye’de çeşitli internet sitelerinin çevirerek kullandığı bu iddia, dün gece, gerçeklik muhakemesi en önemli bileşeni olan editoryal süzgecimizden geçmeden T24'te de yayına girdi. Durumun fark edilmesi üzerine bir saati bulmayan çok kısa bir süre içinde yayından kaldırılan bu iddiayı T24'ün yayın ilkelerini dikkate almadan yayımlayan editör hakkında yaptırım uygulanmasına karar verildi.

Habercilik kriterleri açısından hiçbir mazeretle açıklanamayacak, hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacak bu yayın için, iddianın muhataplarından ve T24 okurlarından özür dileriz.