T24 köşelerinden...

<p><strong><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/tan-oral/tan-oral-ciziyor,14777" target="_blank">Tan Oral çiziyor</a></strong></p>\r\n\r\n<p><strong><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/aytun-aktan/tukenmis-olabilir-misiniz,14775" target="_blank">Aytun Aktan yazdı: Tükenmiş olabilir misiniz?</a></strong></p>\r\n\r\n<p><strong><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/nurhayat-gul/renkli-meyve-ve-sebzeler-omru-uzatiyor,14780" target="_blank">Nurhayat Gül yazdı: Renkli meyve ve sebzeler ömrü uzatıyor!</a></strong></p>\r\n\r\n<p><strong><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/sebnem-senyener/kulaklari-acitir-zincirin-sesi,14774" target="_blank">Şebnem Şenyener yazdı: Kulakları acıtır zinrcirin sesi</a></strong></p>\r\n