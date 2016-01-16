T24 köşelerinde bugün...

<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/hasan-cemal/devlet-siddeti-pkk-siddeti-ikisine-de-hayir-derken-iremin-acisini-yasamak,13675" target="_blank">Hasan Cemal: Devlet şiddeti, PKK şiddeti... İkisine de hayır derken, İrem’in acısını yaşamak...</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/atilla-dorsay/din-ve-birey-onlarda-tacizci-papazlar-bizde-diyanet-fetvalari,13679" target="_blank">Atilla Dorsay: Din ve birey: Onlarda tacizci papazlar, bizde Diyanet fetvaları!..</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/raffi-a-hermonn/azinliklar-sosyal-medyada-nasil,13678" target="_blank">Raffi A. Hermonn: Azınlıklar sosyal medyada nasıl?</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/ali-akay/universitelerin-vazifesi-durustce-konusmaktir,13683" target="_blank">Ali Akay: Üniversitelerin vazifesi 'dürüstçe konuşmak'tır</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/emrah-akin/ar-ge-ve-tasarimda-vites-yukseliyor,13682" target="_blank">Emrah Akın: Ar-Ge ve tasarımda vites yükseliyor!</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/umit-otan/bu-nasil-ask,13685" target="_blank">Ümit Otan: Bu nasıl aşk?</a></p>\r\n