T24 köşelerinde bugün...

<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/murat-paker/neden-hdp,12050" target="_blank">Murat Paker - Neden HDP?</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/nil-mutluer/sadece-oy-verenler-degil-ulkenin-yarisindan-cogu-hdpyi-mecliste-istiyor,12043" target="_blank">Nil Mutluer - Sadece oy verenler değil, ülkenin yarısından çoğu HDP'yi mecliste istiyor!</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/atilla-dorsay/ruh-yaslanir-beden-genc-kalirsa,12048" target="_blank">Atilla Dorsay - Ruh yaşlanır, beden genç kalırsa...</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/yilmaz-murat-bilican/8-haziran-sabahi-nasil-uyanmak-istersiniz,12046" target="_blank">Yılmaz Murat Bilican - 8 Haziran sabahı nasıl uyanmak istersiniz?</a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/nazar-buyum/su-gelir-ark-uyanir,12049" target="_blank">Nazar Büyüm - Su gelir ark uyanır</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://Bıktık usandık sizden..." target="_blank">Hakan Aksay - Bıktık usandık sizden...</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/riza-turmen/basin-ozgurlugu-ve-mit-tirlari,12044" target="_blank">Rıza Türmen - Basın Özgürlüğü ve MİT TIR'ları</a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n