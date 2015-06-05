8 Haziran sabahı nasıl uyanmak istersiniz?

Mutfaktan sızıp yatağınıza kadar gelen nefis bir kahve kokusuyla,

En sevdiğiniz insanın “günaydın” diyen sesiyle,

Kedinizin patisiyle,

Domates, patlıcan, biber naralarıyla,

Size köyünüzü hatırlatan bir horoz ötmesiyle,

Yüzünüzde hissettiğiniz sevgilinizin saçlarıyla

Hayır bunlardan söz etmeyeceğim.

8 Haziran sabahı başka türlü uyanalım.

7 Haziran’da uzun yıllar sonra bu ülkede hemen herkesi heyecanlandıran, kritik sonuçlar doğurabilecek seçimleri yapılmış olacak.



8 Haziran’da eğer bu ülkenin giderek derinleşen kabusundan uyanmak istiyorsanız,

Her sabah, -Nazım Ustanın dizeleriyle söylersek- şehrin bütün meydanlarında,

parklarda ağaçlarımızın üstünde, taştan, tunçtan, alçıdan ve kâattan gölgesini,

taştan, tunçtan, alçıdan ve kâattan bıyıklarını lokantalarda çorbamızın içinde,

taştan, tunçtan, alçıdan ve kâattan gözlerini odalarımızda üzerimizde daha çok hissettiğimiz

bir diktatöre dur diyebilmek,

gölgesini ağaçlarımızın üstünden,

bıyığını çorbamızdan,

odalarımızı gözlerinden

taştan, tunçtan, alçıdan ve kâattan baskısını göğsümüzden söküp atmak için

büyük bir fırsat var önümüzde.

Evet 7 Haziran’da sandık önümüzde olacak.

Kritik bir seçim bu, her bir oy bile çok etkili... çok etkili olabilir.

Bu konuda yeterince yazılmış olsa da, bir daha tekrar edelim bu seçim bir diktatörlük sevdalısıyla HDP arasında yapılan bir seçimdir.

Önemi de bu diktatörlük sevdalısına bir dur diyebilme şansı verebilecek olmasıdır.



Bu şans ancak ve ancak HDP’nin barajı geçmesiyle sağlanabilecek.

Bu seçimde HDP’li olmanız gerekmiyor.

Demokrat olarak tanımlıyorsanız kendinizi, demokrasi için, 12 Eylül’ün koyduğu sonra da iktidarların büyük bir yüzsüzlükle kullandığı bu faşist barajı yıkabilmek için oy kullanalım.

Voltaire’i hatırlayalım “Fikirlerinizden nefret ediyorum. Ama onları savunabilmeniz için hayatımı feda etmeye hazırım”

Evet bu seçimde, milyonlarca insanın tercihlerinin mecliste temsil edilmesi için oyunuzu HDP’ye verebilirsiniz.

Sadece bu gerekçe bile HDP’ye oy vermek için yeterlidir.

8 Haziran sabahında uyandığımızda, dileyelim ki,

Gece bir balkon konuşması yapılmamış olsun

hükümet partisinin ışıkları erken kapanmış olsun

meclis daha demokratik bir temsille oluşmuş olsun

vatandaş belki de tarihinde ilk defa güçlü bir iktidarı seçimle devirmiş olsun

cumhurbaşkanı, başbakan kameralara kem küm etmiş olsunlar

korku yüzlerinden okunsun

Boşuna dememiştik, “seni başkan yaptırmayacağız” diye, mutlu mutlu dolaşalım ortalıkta.

Böyle bir sabah o kadar da ütopik bir şey değil,

8 Haziran başka bir Türkiye’ye için bir başlangıç sabahı olabilir.

Yeni bir başlangıca uyanabilmek için,

Türkiyenin neresinde olursanız olun,

İzmir’de, Antalya’da, Yozgat’ta, Gümüşhane’de

Amasya’da, Bingöl’de, Afyon’da HDP’ye vereceğiniz bir oy demokrasi için, barış için, diktatörü geriletmek için UMUT olacaktır.

@ymbymb