T24 köşelerinde bugün...

<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/aydin-engin/bagimsiz-yargi-hukuk-devleti-ve-adalet,10382" target="_blank">Aydın Engin: <span style="line-height:1.5;">Bağımsız yargı, hukuk devleti ve Adalet</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/ergun-babahan/guernicadan-kobaneye-fasizmin-kurbanlari,10383" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Ergun Babahan: </span><span style="line-height:1.5;">Guernica'dan Kobanê’ye faşizmin kurbanları!</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/aziz-celik/ilerleme-raporunda-turkiyenin-calisma-hayati-karnesi-zayif,10378" target="_blank">Aziz Çelik: <span style="line-height:1.5;">İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin çalışma hayatı karnesi zayıf</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/emrah-akin/abnin-2014-ilerleme-raporu-vergilendirme-icin-neler-soyluyor,10376" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Emrah Akın: </span><span style="line-height:1.5;">AB’nin 2014 İlerleme Raporu “vergilendirme” için neler söylüyor?</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/celal-baslangic/kobane-gercegi-isid-laik-kurtlere-dusman-uluslararasi-toplum-da-kurtlerin-iradesine,10379" target="_blank">Celal Başlangıç: <span style="line-height:1.5;">Kobane gerçeği: IŞİD laik Kürtlere düşman ‘uluslararası toplum’ da Kürtlerin iradesine</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/akdogan-ozkan/kurtlerin-kobanide-ne-isi-var,10375" target="_blank">Akdoğan Özkan: <span style="line-height:1.5;">Kürtlerin Kobani’de ne işi var!</span></a></p>\r\n