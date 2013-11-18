T24 köşelerinde bugün...

<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi yine-ayni-soru-diyarbakirda-ne-oldu- 7851\\"">Yine aynı soru: Diyarbakır’da ne oldu?</a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi cumartesi-diyarbakirda-ne-oldu 7852\\"">Cumartesi Diyarbakır’da ne oldu?</a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi diyarbakirda-konusan-adamla-gezi-ve-denizli-icin-konusan-ayni-mi 7853\\"">Diyarbakır’da konuşan adamla, Gezi ve Denizli için konuşan aynı mı!</a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi cikan-10-yilin-ozeti-85ncilikten-90nciliga 7854\\"">Çıkan 10 yılın özeti: 85’ncilikten 90’ncılığa</a></p>\r\n<p>\r\n\t </p>\r\n