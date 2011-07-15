T24 KİTAP KULÜBÜ - 3







Batur Fatih İlhan

baturf@gmail.com

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KİTAPLAR:





1) HAİKU









Adı: Haiku Yazar: Şengül Karaca Resimleyen: Sedat Girgin Tür: Çocuk Kitabu Yayınevi: Can Çocuk Yayın tarihi: Temmuz 2011 Sayfa sayısı: 59



Tanıtım:



30. yaş gününü kutlayan Can Çocuk'tan, geleceğimizin masum öznedi çocukalara esaslı bir yaz armağanı: Haiku! (Japonca'sI: 俳句) Türkçe'ya eğlenceli mısra olarak çevrilebilecek dünyanın en kısa şiir türü sayılan geleneksel Japon şiiri, bu defa, Türkçe olarak cocukların karşısında.





Çocuklar, yaşadıkları sesle büyürler ve öğrenirler; hece sayısını karıştırmadan hatta kaçıncısınıfta olsalar bile okumayı-yazmayı öğrenirler. Üstelik haiku bir öğretmenin öğrenerek gösterdiği bir yöntem olarak kullanılabilir. Can Cocuk'tan, dugularını üç mısralık şiirlerle anlatan çocukların haikuları. Şengül Karaca'nın titiz ve özenli kaleminden...





2) SELANİK'TE SONBAHAR









Adı: Selanik’te Sonbahar

Yazar: Tuna Kiremitçi

Tür: Edebiyat/Roman

Yayınevi: Doğan Kitap

Yayın tarihi: Temmuz 2011

Sayfa sayısı: 288





Tanıtım:



DÜN:



Bir tarih vardı, farklı yaşansa bir ulus doğacaktı…Bir adam vardı, suikaste uğramasa o ulusun lideri olacaktı…Bir âşk vardı, gerçekleşmesi ölüm’e bağlıydı…Kim bilir belki de her şey aynı kalacaktı. 15 Mayıs 1919… Dava arkadaşlarıyla Samsun’a gidecek olan paşa, yolculuğun arifesinde Beşiktaş’ta silahlı saldırıya uğradı. Suikastı yapan MI6 casusu Mustafa Sagir olay yerinde öldürüldü, yaralanan paşadan bir daha haber alınamadı...



BUGÜN:



2010 sonbaharı, Osmanlı başkenti İstanbul…Ruhu yaralı gazeteci Latife, Büyükada’ya gelir.



Amacı, 15 yıl önce öldüğüne inanılan dünyaca ünlü pop yıldızı Atilla’yı bulmaktır. Atilla onu gördüğünde mağarasının duvarlarının artık kendisini koruyamayacağını anlar. Çünkü kadın yıllar önce ölen hayatının aşkı Fikriye’ye benzemektedir. Kendisine “Dünyanın son romantiği” diyen ölümün ve 68 yıl önce Selanik’te yazılmış mektupların ortaya çıkmasıyla her şey daha da gizemli bir hâl alır. Tanrı aşkına, şu üç günlük dünyada, kim ölümden daha romantik olabilir? Kiremitçi'nin, sizi de elinşizden tutarak, bu görkemli edebi şölenin dereyan ettiği palasa götürmesini dilerseniz, size en yakın kitabevinin yolıunu tutunuz...





3)GİZLİ BİLİMLERİN SERÜVENİ







Adı: Gizli Bilimlerin Serüveni – Büyüden Simyaya, Astrolojiden Fala 'Kara Sanatlar'...

Yazar: Zeki Tez

Tür: İnceleme-araştırma/Okültizm

Yayınevi: Hayykitap

Yayın tarihi: Temmuz 2011

Sayfa sayısı: 240





Tanıtım:



Prof. Dr. Zeki Tez'in bu çalışması, günümüzde ‘kara sanatlar’ diye adlandırılan ve tarihi belki de Âdem, Havva ve şeytanın cennetten yeryüzüne düşürülüşü kadar eski olan gizli bilimleri inceliyor. Şaman Türklerden Avrupa’ya, eski uygarlıklardan yakın tarihe ‘cadı süpürgesi’ üzerinde geziniyor! Gördükleri birbirinden ilginç ve bir o kadar da gizemli: Değersiz metalleri altına dönüştüren simyasal transmutasyoncular, Felsefe Taşı elde ediciler, örümceğin zehrini artıran müzikler, Kabala büyücüleri, yüksek hava cinleri, eril ve dişil taşlar, müneccimler, tarotçular, sayı şifresi kırıcılar, ‘bin harfli tanrısal alfabe’nin şifresini çözmeye çalışan falcılar… Simgesel matematik temelli gizli-kutsal dili kullanan Platoncular, Hermesçiler, Pisagorcular, Gül-Haçlılar, Hıristiyan Gnostikler, Masonlar ve Tapınak Şövalyeleri…





4) ETKİN İLETİŞİM







Adı: Etkin İletişim – Harward Business Review'den Güçlü İlerişim Tarzları İçin Uzman Önerileri

Yazar: Kolektif

Çeviri: İlker Gülfidan

Tür: İş Dünyası/İletişim

Yayınevi: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Yayın tarihi: Temmuz 2011

Sayfa sayısı: 238





Tanıtım:



Harvard Business Review Dergisi’nden “Seçmeler Dizisi”nde yeni bir dönem başlıyor: MESS tarafından 1999'dan beri sekiz makaleyle yayımlanan HBR kitapları, “Etkin İletişim” adlı bu yeni sayı ilk olarak toplam 10 makaleden oluşacak. Bu yeni dönemin ilk kitabı iletişim konusunu ele alıyor. İletişim kurarken çoğu kez, “Nasıl söylediğimizin, ne söylediğimizden daha önemli olduğu”nu bilmeyen yoktur. Ama uygulama da hayli zordur.



12 yazarın konuk olduğu kitap, iş yaşamında “önemli rol” oynayan iletişimin beslendiği ve etkilendiği nedenlere odaklanarak; hem başarılı hem de başarısız iletişimin sonuçlarını okurla paylaşıyor. Etkin iletişimin nasıl sağlanacağını; liderlerin, çalışanların, konuşmanın, beden dilinin, iknanın, dilin, ilişkilerin iletişimde nasıl bir rol oynadığını yazıyor, aktarıyor, iddia ediyor, kanıtlıyor… İletişim sürecinde yer alabilecek tüm alt başlıklar; araştırmalar, örnekler, karşılaştırmalar ile irdeleniyor ve destekleniyor.





5) ASLAN









Adı: Aslan

Yazar: Nelson DeMille

Tür: Edebiyat/Roman

Yayınevi: Altın Kitaplar

Yayın tarihi: Temmuz 2011

Sayfa sayısı: 190



Tanıtım:



New York Times’ın 'Çok satan' yazarı Nelson DeMille, “Aslan’ın Oyunu” adlı romanının dört gözle beklenen devamıyla okur karşısında…Korkusuzluğu ve acımasızlığı nedeniyle “Aslan” lakabıyla anılan Libyalı bir teröristin, serüvenlerine tanık olunan kitap, kuşkun yok ki okurunu, içinde bulunduğu 'Şimdiki zamandan' adeta söküp atacak.



“Aslan”, Libya istihbaratı tarafından yetiştirilmiş, KGB’den, El Kaide’den ve Taliban’dan öldürme ve yok etme eğitimi almıştır. Ne ki ABD'nin 1986’daki Libya operasyonunda tüm ailesini kaybetmiştir. Şimdi de Amerika’ya hem El Kaide’nin verdiği yeni görevi yerine getirmeye hem de Trablusgarp’ı bombalayan F-111 pilotlarını öldürme hedefindedir.



Macera kitaplarıyla ABD'nin çok satanlar listeleriniş sıklıkla işgal eden(!) DeMille’nin bu yeni çalışması, tam soluk soluğa okunacak türden. Sıcaklardan bezenlere hararetle(!) önerilir...





6) ARAMIZDAKİ DUVAR







Adı: Aramızdaki Duvar

Yazar: Ludmilla Filipova

Çeviri: Hasine Şen

Tür: Edebiyat-Roman

Yayınevi: Doğan Kitap

Sayfa sayısı: 476





Tanıtım:



“Aramızdaki Duvar”, tümü de Bulgaristan’da 'Çok satan' beş romanı bulunan Bulgar yazar Ludmila Filipova'nın ilk romanı. Genç yazar engel tanımayan bir aşkın çok tanıdık yanılsamalarının sarsıcı hikâyesini konu ediniyor kendine…



Şöyle ki: Bulgaristan’daki komünist rejimin son yıllarıdır…Çocuklar için düzenlenen bir yılbaşı partisinde, güvenlik görevlisi Apostol Bukov’un oğlu Boris, başbakanın torunu Anna’ya âşık olur. Yüksek duvarların ardındaki Anna’ya asla ulaşamayacak olması, Boris’in mevcut düzene isyanını ve başarma hırsını körükler. Bulgaristan Türklerine mensup, gerçek soyadı Fehimov olan Bukov ailesinin bastırılmışlığı ve baba Apostol’un (Cemal) uğradığı haksızlık Boris’i (Barış) tek bir hedefe yönlendirir: Anna’nın ayrıcalıklı dünyasını yıkmak ve kendi kuracağı dünyanın mutlak hâkimi olmak…



Yazar, bu ilk romanında dedesin -eski Bulgaristan başbakanlarından- Grişa Filipov’un günlüğünden ve resmi belgelerden de bolca faydalanarak yakın dönem Bulgaristan tarihini etkileyici bir biçimde anlatmış. Düşüncede hudut taşımayan meraklı her okura hitap eden, farklı bir çalışma...





7) WANSA







Adı: Wansa, Irak Öyküleri

Yazar: Tecelli (Sercan Sırma)

Tür: Edebiyat-Öykü

Yayınevi: İletişim Yayınları

Sayfa sayısı: 134





Tanıtım:



Irak Öyküleri’nde kadim bir coğrafyanın gelenek ve göreneklerinden, dinî inanışlarından beslenerek bir halkın acı ve isyanla özdeşleşen hikâyelerini aktarıyor Tecelli. “Wansa” adlı Yezidi kızın imkânsız aşkını ve de onurlu direnişini, Bağdat’taki kadınların parasızlık yüzünden başvurdukları yöntemleri, Halepçe katliamını, canlı bombaları, kimyasal silahları anlatırken gerçeğin edebiyat aracılığıyla aktarımının başarılı örneklerini sunuyor.



Tecelli, Güneydoğu Anadolu’nun bir dervişi, bir masalcı babası gibi bir yazar. Onun öyküleri okura, ilk gençlik okumalarını çağrıştır. Yazar, içe dönük, bireyci, kısır yinelemeciliklerden, süslemecilik kaygılarından uzak, yalın dilli, dümdüz anlatımıyla, halkın dertlerini, acılarını ve folklorunu okurunun düşgücü önüne seiyor. Yani geriya yalnızca, ele “Wansa”'yı almak ve gözleri içinde gezdirmak kalıyor. Bize göre bu zahmete değer...





8) ÇİLEK KIZLAR







Adı: Çilek Kızlar

Yazar: Joyce Maynard

Çeviri: Kıvanç Güney

Tür: Edebiyat-Roman

Yayınevi: April Yayıncılık

Sayfa sayısı: 336





Tanıtım:



Çileğin çoğaltılması temelde basit bir kavramdır: Çilek bitkileri büyürken yeni sürgün verir, bitkinin kendisi ölürken yaşamaya devam eden küçük filizler çıkmaya başlar. Bu filizlere kızlar denir. Yeni çilek fidelerini de bunlardan, yani kızlardan elde edersiniz.



Aynı gün. Aynı hastane. İki komşu aile, bebeklerini beklemekte. Ya bebekler yer değiştirirse? Aynı gün dünyaya gelen iki kız çocuğu birbirinden tamamen farklı iki ailede büyür. Hayalperest ve sanatçı ruhlu Ruth pragmatik bir çiftçi ailenin yanındayken, bitkilere ve hayvanlara meraklı Dana gezgin bir ailenin kızıdır. Ve iki aile düzenli olarak birbirlerini ziyaret etmektedir. Aşka sürgün iki kızın öyküsünde kader hangisini budayacak? Maynard’ın gizemli romanı sizi kalbinizden vurmaya hazırlanıyor, gardınızı alınız...





9) MASKELER, SÜVARİLER, GACILAR







Adı:

Yazar: Pınar Selek

Tür: İnceleme-araştırma/Sosyoloji

Yayınevi: Ayizi Kitap

Sayfa sayısı: 208



Tanıtım:



Pınar Selek, ilk baskısı 2001’de yapılan bu kitapta bir alt-kültür mekanı olarak Ülker Sokak’taki hayatı, travesti ve transseksüellerle yaptığı görüşmeler aracılığıyla anlatıyor. İstanbul - Beyoğlu’ndaki Ülker Sokak’ta, 1996 baharında çok yönlü bir düzenleme operasyonu yaşandı. Operasyonla amaçlanan, travesti ve transseksüeleri sokaktan sürmekti. Fakat sokak sakinlerinin bu düzenlemeye karşı verdiği mücadele, olayın uzun süre gündemde kalmasına vesile oldu.



İşte Selek, sosyolojik-siyasi bir bakış açısıyla, bu sürecin derli toplu bir panoramasını sunuyor. Bu çok esaslı ataerkil dışlanma ve eşcinsellik alt-kültürü çalışmasına Türkiye bağlamındaki ön-incelemelerle başlayan Selek, Ülker Sokak’ta yaşanan şiddeti, hem mekânı “temizlemeyi” amaçlayan dışlayan aktörler hem de burada yaşayan dışlananların gözünden anlatıyor. Kuşkusuz, kapısı kendinden farklı olanlara da açık olanlara seslenen bir çalışma.





10) DIŞİŞLERİ İSKELESİ







Adı: Dışişleri İskelesi - Dışişleri 'nde 34 Yıl

Yazar: Deniz Bölükbaşı

Tür: Anı

Yayınevi: Doğan Kitap

Sayfa sayısı: 573





Tanıtım:



Türk dış politikasının duayenlerinden Deniz Bölükbaşı, meslek yaşamının kilometre taşlarını isimler ve olaylarla anlatıyor. Dışişleri Bakanlığı’nın değişik kademelerinde çeşitli yurtiçi ve yurtdışı görevler üstlenmiş olan Emekli Büyükelçi Bölükbaşı, Dışişleri İskelesi’nde, önemli bölümü bugün de güncelliğini koruyan dış politika dosyalarının arka planını ve bilinmeyen yönlerini aktarıyor okura.



Ege gizli müzakereleri, Kıbrıs ve Ermeni dosyaları, “Soykırım yalanı”, uluslararası hukuk yolları, AB hayal yolculuğu ve sanal müzakere süreci, azınlık tartışmaları, etnik bölücülük ve PKK terörü, ABD’nin Irak işgali, 1 Mart Tezkeresi, Fener Rum Patrikhanesi, Heybeliada Ruhban Okulu, Yunanistan’la ilişkiler, Batı Trakya Türk azınlığı, Türk Boğazları…



Tabii “Dışişleri İskelesi” yalnızca bunlardan ibaret bir kitap değil… Bölükbaşı, Rusya’dan Almanya’ya, Yunanistan’dan da Portekiz’e açılan yelpazede, görev yaptığı ülkeleri ve çalışma arkadaşlarını da çok ilginç ve özel anılar eşliğinde tanıtıyor, acı tatlı pek çok olayı sayfalarına taşıyor. Özellikle de 'Hatıra severler' için pek âlâ bir çalışma. Bizden müjdesi...





11) BİR GÜNÜN SONUNDA ARZU







Adı: Bir Günün Sonunda Arzu

Yazar: Ahmed Hâşim

Tür: Edebiyat-Şiir

Yayınevi: Can Yayınları

Sayfa sayısı: 271

Tanıtım:



Düzyazı, deneme, fıkra ve gezi yazılarıyla yakından tanıdığımız Ahmed Hâşim, yazım ve ifade biçimiyle ekol yaratmış şiirlerini birleştiren bu büyük eserde yeniden can buluyor!Modern Türk şiirinin mahir kalemlerinden Ahmed Hâşim, yaşadığı süre boyunca az sayıda şiir yazmış, sağlığında “Göl Saatleri” ve “Piyale” adlı iki şiir kitabı yayımlamıştır. Şiir konusundaki şöhretine ters orantılı gibi görünse de az sayıdaki eserlerin kendi kuşağı ve takip eden kuşaklar üzerinde büyük bir etkisi olmuştur.



Şiiri anlam zorunluluklarından kurtaran; ses, ritim, imge değerlerini öne çıkaran, çoğunlukla kendi özel temaları çevresinde şiirler yazan Hâşim, edebiyatımızın görkemli bir parçasını oluşturur. Melankoli ve sonbahar hüznü şiirlerde sıkça kendini gösterirken Haşim, hayal gücünün zenginliğiyle büyüler… “Bir Günün Sonunda Arzu”, okura, şairin dergi ve gazetelerde kalmış şiirlerini de hem özgün hem sadeleştirilmiş biçimleriyle sunuyor. Kendinizden geçmek isterseniz(edebi manada), buna bir de Hâşim okuyarak kalkışın deriz, nacizane...